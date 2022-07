Circuit Bleu - les Cottages Antoinette

Les Cottages Antoinette

Les Cottages Antoinette, c'est un lieu atypique qui valorise la Champagne tout en vous proposant de profiter de trois lieux reposants et calmes. Imaginés par Delphine-Antoinette Maximy, ces lieux apaisants permettent de découvrir le joli village de Chigny-les-Roses et ses alentours, tout en profitant de dégustations de champagne, de balades oenotouristiques et de moments de détente.

L'un des Cottages Antoinette - © Cottages Antoinette

Chaque cottage, construit sur pilotis en plein milieu des vignes de Champagne, propose un jacuzzi extérieur, une vue panoramique et des prestations para-hôtelières comme la livraison de votre repas dans un panier à votre porte.

INFOS PRATIQUES