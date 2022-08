Circuit bleu à Provins

Dans l'Happy Hour de ce lundi, Sébastien Gitton est à Provins pour nous faire découvrir quelques animations.

Equestrio

Sébastien Gitton, est accompagné de Laurent Audureau

Créée en 2005, la compagnie Equestrio fête en 2020, ses 15 ans des spectacles médiévaux. 16 saisons, 4000 représentations et plus 1 500 000 spectateurs plus tard, l’histoire de la compagnie continue de s’écrire sous l’œil vigilant et aguerri des créateurs : Laurent et Paule Audureau.

Au pied d’une tour majestueuse et des remparts qui ont traversé le temps, l’équipe d’Equestrio a fait revivre ce lieu magique en recréant des décors, des costumes, des armes et des armures, de la sellerie, des harnachements et bien d’autres objets qui permettent à chacun et à chacune de se laisser transporter à l’époque médiévale et de prendre le temps d’un autre temps…

Le banquet des troubadours

Pour cette deuxième intervention, Sébastien Gitton est avec Olivier Loudoux, cuisinier du banquet des troubadours.

Le banquet des Troubadours vous accueille dans une salle voûtée du XIIe siècle classée à l’inventaire des Monuments Historiques pour vous restituer l’ambiance conviviale des banquets médiévaux d’antan.

Entre chaque mets appelé les “entremets”, les meilleurs troubadours du comté, vous émerveilleront par un spectacle vivant : un conteur médiéval, des jongleurs, acrobaties, diabolistes, scènes burlesques… viendront vous émerveiller.

Découvrez l’art culinaire du Moyen Âge grâce à nos banquets réalisés dans la pure tradition médiévale, autour de grandes tablées. Vos papilles se laisseront envoûter dans une Histoire devenue gourmande.

La ripaille en 5 mets :

• Porée ou “Potaige” de légumes de saison

• Pastez de viande (feuilleté de cochon)

• Rôts de viande aux épices accompagnés de ses légumes oubliés (cochon et poulet)

• Tranchoir de Brie

• Poire à la rose et pain d’épices, visitandine (financier aux amandes), oublié à la cannelle

• Hypocras, vin rouge et jus de pomme à foison

Possibilité de repas sans porc, végétarien… à préciser lors de la réservation.

Toute la liste des allergènes sur le site officiel.

Possibilité de privatiser la salle voûtée, avec ou sans banquet, pour vos soirées et événements festifs et possibilité de louer des costumes médiévaux pour plus de réalisme.

Informations pratiques

Dates et horaires :

• Du 19 mars au 31 décembre 2022 : samedi et dimanche selon le calendrier : le midi de 12h à 15h – le soir de 20h à 23h – accueil du public de 12h à 12h25 et de 20h à 20h25.

• Le 31 décembre : Grand banquet du Réveillon : menu et tarifs spéciaux, nous contacter.

Du 19 mars au 31 décembre 2022 : samedi et dimanche selon le calendrier : le midi de 12h à 15h – le soir de 20h à 23h – accueil du public de 12h à 12h25 et de 20h à 20h25.

Le 31 décembre : Grand banquet du Réveillon : menu et tarifs spéciaux, nous contacter.

Durée du repas-spectacle : 3 heures.

3 heures. Tarifs :

• Adulte 40 € – enfant (4 – 12 ans) 20 € – enfant moins de 5 ans assis au banquet 10 € – gratuit pour les enfants en chaise haute.

• Tarifs spéciaux pour le Réveillon du 31, se renseigner.

• Pour parfaire cette immersion, nous vous proposons la location de costumes, pour adulte et enfant, au tarif de 5 € TTC pour le banquet, à restituer en fin de repas en son état (option à préciser lors de la réservation).

• Tarif groupe sur la base de 30 personnes minimum, 1 gratuité organisateur.

Adulte 40 € – enfant (4 – 12 ans) 20 € – enfant moins de 5 ans assis au banquet 10 € – gratuit pour les enfants en chaise haute.

Tarifs spéciaux pour le Réveillon du 31, se renseigner.

Pour parfaire cette immersion, nous vous proposons la location de costumes, pour adulte et enfant, au tarif de 5 € TTC pour le banquet, à restituer en fin de repas en son état (option à préciser lors de la réservation).

Tarif groupe sur la base de 30 personnes minimum, 1 gratuité organisateur.

Contacts

14 rue Saint-Thibault, face aux souterrains, 77160 Provins.

06 70 50 08 58

banquetdestroubadours@gmail.com

www.provins-banquet-medieval.com

La roseraie de provins

Pour terminer cette journée en douceur, Sébastien Gitton est avec Fanny Plaquet, responsable clientèle de la roseraie de Provins.

Lieu de détente, au milieu des roses, venez vous désaltérer au salon de thé puis rendez-vous dans la boutique.

Informations pratiques

Horaires

Du 1er mai au 11 nov.

7j/7 de 10h à 19h30

Novembre/décembre/février/mars

du samedi au lundi de 10h à 18h

& vendredi de 14h à 18h,

​Ouvert tous les jours

en période scolaire

Adresse

11 rue des prés, 77160 Provins

tel : 01 60 58 05 78

laroseraiedeprovins@gmail.com

Tarif entrée jardin

printemps / été : 7€

automne / hiver : 4,5€

boutique et salon de thé

en libre accès