Circuit Bleu - Balade en barque l'Ép'eau'pée

Dans l'Happy Hour de ce lunsi,, Lilian Muller se rafraîchit, le temps d'une balade en barque, à Châlons-en-Champagne. En effet, durant la période estivale, la balade en barque l'Ép'eau'pée est de retour. En partant du Canal St Martin pour arriver à l'écluse, l'Ép'eau'pée propose un nouveau circuit aquatique et une expérience touristique atypique et unique. Cette balade se différencie des deux balades déjà existantes en étant exclusivement orientées vers la nature et sa préservation.

Une balade en accord avec la nature

Accompagné de Laurence Padiou, de l'Office de Tourisme, et de Bruno Collet, pilote de barque, il navigue sur le Mau et le Nau, tout en profitant de l'air pur et des températures plus clémentes que sur la terre ferme.

Laurence, Bruno et Lilian posent, tout sourire, devant la barque de l'Ép'eau'pée © Radio France - © Lilian Muller

Ensemble, ils traversent Châlons et le voient d'un œil nouveau. Durant cette balade, les touristes comme les locaux peuvent ainsi découvrir le réseau typographique de la ville, le fonctionnement de l'écluse, la faune et la flore aquatiques... tout en profitant d'un calme olympien ! Sauf lorsque le magnifique spectacle Métamorph'eau'ses débute...

La balade 100% nature aussi pédagogique que reposante !

Infos pratiques

3 quai des Arts 51000 Châlons-en-Champagne

03 26 65 17 89