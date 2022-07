Circuit Bleu - Châlons Plage

Dans l'Happy Hour de jeudi, Olivier Cattiaux est à la plage… non non, il n'est pas dans le sud, ni en Bretagne, mais bien à Châlons en Champagne… oui, vous avez bien lu.

Il sera en companie d'Alexis Collin, saisonnier à Châlons plage et Emmanuelle Guillaume, adjointe au maire en charge de la culture.

Châlons plage

Adieu la morosité, la froidure de l’hiver. A la belle saison, on a envie de bon air, de journées animées et colorées, de rencontres et de fun. Du 2 juillet au 28 août 2022, le programme de Châlons Plage vous offre tout un panel d’activités et d’animations pour se sentir chez soi comme si on était en vacances…

Les nombreuses activités qui plairont tant aux enfants, aux parents qu'aux grand-parents sont à retrouver sur le site internet de Châlons-en-Champagne Tourisme.

Tout est mis en œuvre pour que vous puissiez passer une journée inoubliable.

Châlons plage © Radio France - Olivier Cattiaux

Informations pratiques

Activités tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 19h.

Activités nautiques de 14h à 19h.

Horaires de la péniche Night & Day 18 juillet au 28 août :

Lundi : fermé

Mardi : 17 h – 23 h

Mercredi : 14 h – 23 h

Jeudi : 16 h – 23 h

Vendredi : 17 h – minuit

Samedi : 14 h – minuit

Dimanche : 15 h – 23 h