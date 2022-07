Circuit Bleu de l'Ete: Le Phare de Verzenay

Un peu d'histoire...

Le Phare de Verzenay a été construit à la demande de Joseph GOULET afin de promouvoir la marque de son champagne créée en 1909. Ce sera le premier édifice de la région en béton armé.

Aujourd'hui, le Phare s'est modernisé et propose à ses visiteurs de gravir les 101 marches afin de pouvoir admirer une vue à 360° sur notre beau vignoble. Le phare, c'est également un écomusée afin de comprendre et d'apprendre l'histoire de la champagne. A l'issue de ce voyage temporel, une dégustation de champagne sera proposé parmi une sélection de cuvées de viticulteurs de la montagne de Reims.

Un été au Phare

Durant toute la période estivale, le Phare de Verzenay vous propose chaque week-end un programme de concert gratuits dans son jardin panoramique. Au programme artistes locaux et nationaux seront là pour vous divertir, mais seront également présents, les producteurs de la région afin de vous faire découvrir leurs gammes de produits. Les visiteurs sont invités à apporter leurs pique-niques pour un moment de partage et de convivialités dans un cadre exceptionnel qui raviront petits et grands.

Un été au Phare - La ville de Reims

Une belle sortie à découvrir au cœur du vignoble.

Infos Pratiques:

Visite du Phare et du Musée

Adultes : 9 €

6-16 ans : 5 €

- de 6 ans : gratuit

Tarifs groupe sur demande

Horaire d'ouverture cet été

Tous les jours de 10 h à 18 h 30

Contact: 03 26 07 87 87