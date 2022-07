Circuit Bleu - Découvertes insolites et en mobilité douce de Châlons-en-Champagne

Dans l'Happy Hour de ce mardi, Olivier Cattiaux est à l'Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne en compagnie de Margaux Chépy et de Nathalia, conseillères en séjour.

Les deux expertes ont présenté à Olivier les différents moyens atypiques électriques de déplacement au sein de la ville-préfecture.

La mobilité douce est privilégiée par la ville et l'Office de Tourisme : ainsi voit-on fleurir, çà et là, des segways, des vélos électriques ou des vélos tout simples, au lieu des voitures "classiques".

L'air est plus respirable, le stress moindre et touristes comme locaux prennent davantage le temps d'admirer Châlons-en-Champagne, ses monuments et son architecture. Une véritable parenthèse touristique et de bonheur pour les testeurs de ce mode de vacances écologiques propres.

