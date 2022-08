Circuit Bleu - En bateau Au fil de l'eau

Au fil de l'eau, une balade calme sur un bateau tranquille, dans un cadre reposant et agréable

Dans l'Happy Hour de ce lundi, Sébastien Gitton continue d'explorer le secteur du Lac du Der-Champaubert, à Giffaumont-Champaubert. Il embarque sur le bateau Au fil de l'eau, et interviewe Bernard Poilpré, son gérant, le temps d'une navigation aussi reposante qu'agréable.

Il a ensuite découvert la région sous un ciel nouveau, tout en étant bien accompagné tout au long de sa virée aquatique. Chaque passager peut en effet profiter du calme à bord tout en écoutant le capitaine évoquer l'histoire du lac du Der-Champaubert et découvrir ainsi la faune et la flore locales.

France Bleu Champagne-Ardenne est toute la semaine au Lac du der-Chantecoq © Radio France - © Sébastien Gitton

Un très bon moment à passer, pour petits et grands, d'autant plus que la capacité d'accueil du bateau permet de profiter pleinement du trajet sans pour autant être gêné par les autres participants... Pour profiter pleinement de cette parenthèse aquatique, c'est l'idéal, et ce n'est pas Sébastien Gitton qui vous prétendra le contrairement, assurément !

Infos pratiques