Circuit Bleu - La ferme aux oiseaux exotiques

Dans l'Happy Hour de ce vendredi, Olivier Cattiaux est à Athis pour découvrir un lieu unique dans la Marne où l'on peut y trouver des oiseaux exotiques.

Il est accompagné de Christiane Brisson, propriétaire de la ferme aux oiseaux exotiques à Athis.

Christiane Brisson (propriétaire de la ferme aux oiseaux exotiques à Athis) et des visiteurs © Radio France - Olivier Cattiaux

Créée en 2004 avec seulement quelques dizaines de perruches dans une volière à Athis, Christiane et Joël Brisson vous invitent aujourd’hui dans leur parc floral de plus de 4000 m² à la rencontre du monde animal et floral pour apprendre et observer les oiseaux, les fleurs et la nature.

La Ferme aux Oiseaux Exotiques vous accueille dans un cadre naturellement beau au milieu d’animaux et de végétation typique de notre belle région.

Un dépaysement total

Découvrez des fleurs de tous les pays ! Le parc floral vous surprendra par son exotisme. Au cœur d’un relais de diligence du 17ème siècle, promenez-vous parmi les couleurs et les senteurs de plus de 300 variétés de fleurs. Un vrai paradis où murmure le bruit de l'eau en cascade….

Faites une pause à la terrasse ombragée devant un rafraîchissement, une bonne glace ou une gaufre, ou visitez la boutique de souvenirs, le coin des chineurs, le musée des collections de Christiane. L’endroit est une mine d’or pour les plus curieux.

Informations pratiques