Circuit Bleu - La Ferme du grand Der

Dans l'Happy Hour de ce jeudi, Sébastien Gitton continue d'explorer le secteur du Lac du Der-Champaubert, en se rendant à Frampas. Là, il parcourt la ferme du grand Der, en compagnie de Benoît Jeanson, son gérant.

Cette ferme se veut avant tout un endroit pédagogique et de découverte : le temps d'un court instant, n'importe qui peut s'imaginer éleveur, aventurier, safranier ou héliciculteur.

La Ferme du grand Der est un endroit où les animaux sont véritablement chouchoutés © Radio France - © Sébastien Gitton

Chaque visiteur peut alors rencontrer des cochons laineux, des alpagas ou encore Pixel, le lapin géant des Flandres !

La Ferme du grand Der, pensée comme une ferme d'agriculture biologique, ressemble davantage à un véritable espace de jeu et de découvertes pour petits et grands ! Il y a même une grande dédiée à accueillir des évènements et en particulier un spectacle de théâtre de marionnettes !

Bref, une aventure hors du commun expliquée à Sébastien Gitton par Benoît Jeanson, et qui donne envie aux gens de se rendre dans ce lieu atypique.

Infos pratiques