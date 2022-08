Circuit bleu - La main de Massiges

Ce mardi, notre animateur Nicolas Schmitt est avec Pierre Labat, Chargé de communication, guide et membre fondateur.

Vous êtes passionné(e) d’histoire et curieux(se) d’en savoir plus sur la Première Guerre Mondiale !? La visite du site de la Main de Massiges va sans aucun doute vous passionner.

Située à l'est du Front de Champagne, à la jonction du Front d'Argonne, la Main de Massiges représentait un point stratégique du front de Champagne lors de la bataille de la Marne en 1915. Véritable forteresse naturelle, l’ensemble de ce plateau crayeux se compose de plusieurs points hauts ressemblant à une main gauche posée à plat.

L’ensemble des galeries, mises à jour et entretenues par l’association La Main de Massiges, en fait un haut lieu du tourisme de mémoire et d'archéologie de la Grande Guerre.

En visite libre ou guidée (sur demande), découvrez ce que pouvait être le quotidien des soldats dans les tranchées. Ce lieu à par ailleurs été le décors du clip de la chanson de Florent Pagny, "Le Soldat".