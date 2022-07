Circuit Bleu - Le Ballon captif

Ce soir, notre balado Lilian Muller prend à nouveau de la hauteur, puisqu'il teste le Ballon captif, ce qui va lui permettre de survoler la cité sparnacienne et le vignoble environnant. Installé à Épernay depuis plusieurs années, le Ballon captif est aimé des touristes comme des gens du cru.

Dans l'Happy Hour de ce mardi, Lilian Muller est à Épernay, à 150 mètres de hauteur, dans la nacelle du Ballon captif. La capitale du Champagne, déjà fort belle, est alors sublimée par cet angle de vue et cette hauteur atypiques.

Quoi de mieux, pour bien découvrir Épernay et le vignoble champenois, que prendre de la hauteur ? Grâce au Ballon captif et à sa formidable vue panoramique, touristes comme gens du cru vont voir d'une autre manière la cité sparnacienne, et même, durant l'été, pouvoir profiter des soirées du ballon.

Une soirée du ballon, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un évènement exceptionnel et fort plaisant, comprenant le vol, un mini-concert, des dégustations et la présence de food trucks. Tout pour passer un moment unique, le temps d'une soirée...

Lilian a rencontré Marine Martire, la responsable du site du Ballon captif, qui en a profité pour lui expliquer tout le concept de cette attraction touristique désormais incontournable dans la région.