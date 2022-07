Circuit Bleu - le Bateau Champagne Vallée de Cumières

Dans l'Happy Hour de ce vendredi, Lilian Muller est à Cumières pour découvrir le Bateau Champagne Vallée.

Sa propriétaire, Catherine Brulé, explique donc à Lilian l'origine du projet ainsi que le déroulement de l'activité de ce fort joli et majestueux bateau blanc et bordeaux.

Notre balado va ainsi parcourir le bateau avec attention, en long et et en travers, de bâbord à tribord. Le Bateau Champagne Vallée est autant apprécié des touristes que de la part de Champenois avides de redécouvrir leur département avec une nouvelle perspective.

Il faut dire que l'été, tout particulièrement, se prête admirablement à la découverte du territoire champenois, grâce à son soleil, son ciel bleu et ses températures agréables : le ciel est bleu, la faune est plus visible et la flore est verdoyante.

La croisière peut être complétée avec une prestation de repas, au sein du bateau, effectuée par des artisans locaux.

Il est fortement conseillé de réserver si vous voulez faire une croisière avec le Bateau Champagne Vallée, tant l'activité est prisée. Le programme et les disponibilités sont à découvrir sur la page dédiée du site officiel du Bateau Champagne Vallée.

Infos pratiques