Circuit bleu - Le plein de sensations en Argonne

Ce mardi, notre animateur Nicolas Schmitt est avec Damien Wojnarowski, responsable du parc Couleur Aventure.

Ils vont nous parler des différentes activités proposées a sein du parc de la forêt Argonne.

Accrobranches, paintball, boot camp (parcours militaire), géocaching (chasse au trésor, course d'orientation), pédalo et canoë, ce sont toutes les activités proposées dans le parc aventure. Emotion et frissons garantis !

Informations pratiques

Départementale 3, 51800 Sainte-Menehould

03 10 17 13 30