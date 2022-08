Circuit Bleu - Le Village-musée du Der

Ce lundi, notre animateur Sébastien Gitton a posé son micro dans le secteur du Lac du Der-Chantecoq, à Giffaumont-Champaubert, et plus particulièrement à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, au Village-musée du Der.

Dans l'Happy Hour de ce mardi, Sébastien Gitton continue d'explorer le secteur du Lac du Der-Champaubert, en se rendant plus précisément au Village-musée du Der.

Là-bas, il rencontre le président de l'association, Alain Vanderschooten, qui lui rappelle l'historique du Village-musée du Der.

Intarissable sur le Lac du Der-Chantecoq, l'interlocuteur de Sébastien Gitton présente diverses anecdotes très passionnantes.

En réalité, trois villages étaient situés dans la zone et ils ont été immergés et entièrement détruits afin de permettre la construction du plus grand lac artificiel de France.

Le Village-musée du Der est très important dans la région du Lac du Der-Chantecoq, en proposant aux touristes de découvrir le patrimoine méconnu de ce secteur champenois et de mieux appréhender l'utilité du Lac du Dec-Chantecoq.

Infos pratiques