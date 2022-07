Circuit Bleu -Les Montgolfières champenoises

Dans l'Happy Hour de ce vendredi, Lilian Muller est accompagné d'Emmanuel Lenoir, le dirigeant des Montgolfières champenoises, fidèle partenaire de France Bleu Champagne-Ardenne qui a enchanté plusieurs de nos auditeurs par le passé.

Ensemble, Lilian et Emmanuel évoquent les différentes étapes d'un vol en montgolfière, de la préparation au rituel de fin de vol.

Grâce aux Montgolfières champenoises, de plus en plus de gens découvrent la Champagne et son vignoble d'une manière atypique, marquante et forcément sensationnelle.

Les Montgolfières champenoises permettent de découvrir autrement le vignoble champenois, depuis les airs - © Les Montgolfières champenoises

Pour tutoyer les nuages ou simplement pour en savoir plus sur les Montgolfières champenoises, nous vous recommandons de visiter leur site Internet.

Dès lundi, retrouvez une nouvelle zone d'exploration pour nos balados, toujours en Champagne-Ardenne ! Et ce, pendant tout l'été !