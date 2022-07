Circuit Bleu - Pressoria à Aÿ-Champagne

Ce soir, notre balado Lilian Muller reste à Aÿ-Champagne et vous fait découvrir Pressoria, l'espace sensoriel consacré au vin de Champagne, où il est installé depuis ce matin. Visiter Pressoria est une véritable expérience sensorielle et un moyen efficace d'en savoir davantage sur le Champagne.

Dans l'Happy Hour de ce mercredi, Lilian Muller est Aÿ-Champagne, dans le sublime bâtiment abritant Pressoria. Pour les amateurs de champagne, Pressoria est plus qu'un lieu à visiter absolument : en quelques mois seulement, c'est devenu une véritable référence.

Ce n'est pas un simple musée du champagne, mais bel et bien un centre de découverte sensorielle et interactive du champagne, dans lequel les visiteurs découvrent l'histoire du champagne, ses arômes, ses spécificités... tout en étant mis à contribution lors de certaines séquences.

Et, à la toute fin de la visite sensorielle, les visiteurs ont la possibilité de déguster plusieurs champagnes tout en profitant de la sublime vue sur les vignes alentour.

Pour en parler avec précision et tout connaître de Pressoria, Lilian Muller est avec son directeur, Victor Canchon. Ensemble, ils évoquent les objectifs de Pressoria, son environnement et son apport non négligeable dans son secteur géographique.

Infos pratiques