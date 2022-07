Circuit Bleu – Un vélo pour la planète

Cet après-midi, Noémie est accompagnée de Jean-Charles Pentecouteau, le fondateur de l’association « Un vélo pour la planète ». Elle a pour but de sensibiliser à la mobilité douce qu'est le vélo et aux enjeux environnementaux.

En quoi cela consiste ?

En 2014, la première édition de "Tour de France d'Un Vélo Pour La Planète" a lieu. Le principe est simple : un cycliste, un itinéraire, des caméras : c'est parti pour des émissions neutre en carbone, mettant les régions en valeur. « Un vélo pour la planète » propose également des excursions touristiques en vélo dans le vignoble de la montagne de Reims. Offrez-vous une balade à vélo électrique sur les plus beaux circuits vignoble et nature de Champagne et vivez une expérience unique de bien-être et d’évasion. Partez à la découverte de notre magnifique patrimoine et parcourez des vignes à perte de vue, des sentiers de forêts d’exception et des jardins remarquables dans la Montagne de Reims.

Informations pratiques