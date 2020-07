Chaque année, la France est touchée par des centaines de milliers de coups de foudre dus à une forte activité orageuse. Même si 90% des orages que nous rencontrons dans notre vie sont inoffensifs et perturbent dans le pire des cas nos liaisons électriques, il arrive que l'activité orageuse puisse être plus dangereuse notamment dans les montagnes, la ou les abris se font plus rares. Il est donc fortement conseillé de s'informer avant votre sortie ou votre randonnée. Les cartes météorologiques sont actualisées fréquemment et les vigilances sont la pour vous informer des potentiels dangers. Il est important de prévenir qu'entre 100 et 200 personnes sont touchées par la foudre chaque année en France, ce qui pourrait être réduit si la vigilance était présente.

Comment se protéger des orages ?

Stéphane Schmitt, météorologue évoque la dangerosité des orages et les gestes à mettre en place en cas d'orage Copier

Si jamais vous veniez à être bloqué dans un orage, il est important de ne pas vous abriter sous un arbre ou sous un pylône électrique. Débarrassez-vous de toutes les pièces conductrices que vous pourriez avoir. Évitez les objets dépassant au dessus de votre tête, comme les fourches, les clubs de golf et les parapluies doivent donc être abaissés ou déposés au sol.

N'hésitez pas à vous accroupir si possible dans un espace dégagé, la foudre s'abat généralement sur des objets en hauteur. En montagne, si vous êtes proche d'un sommet ne tardez pas à redescendre. La foudre à plus de chance de toucher une crête plutôt qu'un le flan de la montagne. De plus veuillez rester immobile pour plus de sécurité.

Si l'orage vient à retentir pendant que vous êtes à la plage et en particulier dans l'eau ne tardez pas à en sortir. Il est important de ne pas rester allongé sur sa serviette mais d'aller se réfugier dans un endroit clos.