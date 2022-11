Coulanges-La-Vineuse, une « Citée de caractère » entre vignes et cerises

Eglise Saint Christophe

L’église de Coulanges la Vineuse a été détruite puis reconstruite à plusieurs reprises.

ⓘ Publicité

Eglise de Coulanges-La-Vineuse © Radio France - Karine Decalf

Le 21 octobre 1732, pour la 2nde fois, l’église paroissiale est ravagée. Deux piliers s’effondrèrent provoquant la destruction de tout l’édifice.

Eglise de Coulanges-La-Vineuse © Radio France - Karine Decalf

C’est Jean Jérôme Servandoni né à Florence et demeurant à Paris qui fut mandaté pour la reconstruire. Servandoni à qui on doit notamment la façade de l’église St Sulpice à Paris et le maitre-autel de la cathédrale de Sens.

loading

Le « J’MCA »

Le « J'MCA » est un restaurant situé dans le ville de Coulanges-la-Vineuse dans l'Yonne.

Restaurant Le J'MCA © Radio France - Karine Decalf

Charles Grégoire vous y propose une bonne cuisine traditionnelle et gourmande concoctée avec des produits frais et régionaux.

Charles Grégoire et Benjamin Lemaire © Radio France - Karine Decalf

Craquez comme nous pour La crumble de courge au curry, le dos de lieu de ligne poêlé à la crème de champignons, la tête de veau façon « J’MCA » ou le Mont Blanc façon « J’MCA » à la crème de châtaignes …. Bon appétit !

loading

Yves Mion, profession : luthier

Yves Mion fabrique des guitares électriques, des guitares acoustiques et des basses. Un passionné qui a crée sa première guitare à 15 ans.

Artisan luthier Yves Mion © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui dans son atelier à Coulanges-La-Vineuse, il fabrique des guitares sur mesure. Ses clients sont des musiciens professionnels ou amateurs de l'Yonne, de toute la France et même de l'étranger.

Artisan luthier Yves Mion © Radio France - Karine Decalf

Yves Mion met une centaine d'heures à fabriquer une guitare. Un travail de précision souvent personnalisé.

loading

Le musée de la vigne et le vieux pressoir

Le musée de la Vigne à Coulanges-La-Vineuse présente une belle collection de vieux outils qui attestent des divers métiers ayant existés dans le Coulangeois.

Le vieux pressoir © Radio France - Karine Decalf

Le travail de la vigne et du vin bien sûr mais aussi des objets usuels, vestiges du passé.

Salle du vieux pressoir © Radio France - Karine Decalf

A voir absolument, un pressoir à abattage datant du XVIIè siècle, long de 10 mètres, et conservé sur le lieu de son utilisation.

loading

Le domaine du Clos du Roi : les vins et l’accueil !

Au "Clos du Roi" C’est Magali Bernard, vigneronne et passionnée qui vous y accueille. Vigneronne indépendant, elle cultive sa vigne en respectant son terroir, elle fait elle-même ses vins dans sa cave, elle vend son vin en partageant sa passion et elle parle de ses vins avec amour !

Magalie Bernard "Le clos du Roi" © Radio France - Karine Decalf

Le domaine du Clos du Roi est également un bar de terroir ou il fait bon se retrouver autour d’un verre, devant une assiette de charcuterie et de fromages, pour écouter un concert ou assister à une pièce de théatre !

Domaine du Clos du Roi © Radio France - Karine Decalf

Il y a tellement de choses à découvrir au Domaine du Clos du Roi … Arrêtez-vous !

loading