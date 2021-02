Située au nord-est de l’Yonne, à 9 km de Villeneuve l’Archevêque et à 2 pas de l’Aube, Courgenay est une commune icaunaise marquée par son histoire et sa position géographique entre Bourgogne, Champagne et Ile de France.

Courgenay, une abbaye … et des orchidées

L' Abbaye de Vauluisant à Courgenay © Radio France -

Hélène Sire et Béatrice Kerfa nous racontent l'Abbaye de Vauluisant Copier

Fondée en 1127 par des moines, l' Abbaye de Vauluisant est un lieu religieux jusqu’à 1789.

Elle comprend : un carré monastique, un moulin, un colombier, différents jardins utilitaires ainsi que la chapelle et la maison des hôtes.

L’importance de cette abbaye est due à sa situation sur la route des foires au Moyen Age.

L' Abbaye de Vauluisant du temps de sa splendeur -

Après la Révolution française, les moines sont chassés et l’abbaye est vendue par l’Etat.

Un commerçant achète le domaine pour en démonter plusieurs bâtiments et revendre les matériaux. En 1835, la famille Javal en devient propriétaire.

Plusieurs travaux sont réalisés : la création d’un parc à l’anglaise et la construction d’une ferme moderne.

En 1982, l'association "Résonance" est créée et propose des activités culturelles en harmonie avec les lieux.

Depuis 2000, des mariages et réceptions y sont également organisés et des chambres d’hôtes ont été ouvertes en 2014.

Le mur à miel de l'Abbaye de Vauluisant © Radio France -

Hélène Sire de l'association "Résonance" nous raconte le mur à miel de l'abbaye Copier

Parmi les dépendances au sud-ouest des jardins, le visiteur peut découvrir une élégante construction nommée « mur à miel »

L'Abbaye de Vauluisant "est aujourd'hui un lieu où l’on vient pour se ressourcer et apprécier la beauté et le calme

Pour en savoir plus cliquer sur ce lien

"Mama Pizzas", Stephanie Becquet © Radio France -

Interview de Stephanie Becquet Copier

Stéphanie Becquet est « Mama Pizza » … une reconversion réussie pour cette jeune femme qui régale les habitants de Courgenay … et qui avec son camion visite de nombreuses communes du nord de l’Yonne et de l’Aube.

Le mercredi à Mesnil Saint Loup, le jeudi à Saligny, le vendredi à Cuy et le samedi à Courgenay

Pour en savoir plus cliquer sur ce lien

"Orchidées de prestige" © Radio France -

Interview de David Huynh Copier

« Orchidées de Prestige » est une maison française installée à Courgenay et qui cultive des orchidées de grande qualité dans le respect du savoir-faire artisanal.

"Orchidées de Prestige" à Courgenay © Radio France -

A l’inverse des serres industrielles, la maison a opté pour une production artisanale, réfléchie et à taille humaine, afin d’apporter un soin particulier à chaque plante.

Pour en savoir plus cliquer sur ce lien

"L' Arbre de la liberté" de Courgenay © Radio France -

Béatrice Kerfa nous raconte " l'Arbre de la Liberté" de Courgenay Copier

A Courgenay, le Chêne de la Liberté qui se trouve au centre du village, mériterait d’être labélisé « Arbre remarquable ». Depuis la Révolution française, c’est un arbre de vie qui symbolise la liberté bien sur, mais aussi, la continuité, la croissance, la force et la puissance

Plantés, en général dans l’endroit le plus fréquenté, le plus apparent d’une localité, comme signes de joie et symboles d’affranchissement, ces arbres que l’on trouve dans de nombreuses communes devaient grandir avec les institutions nouvelles.

Jean Stievenard, boulanger à Courgenay © Radio France -

Interview de Jean Stievenard Copier

Jean Stievenard est le boulanger de Courgenay …. Installé depuis 2 ans il propose à sa clientèle un délicieux pain au sel de Guérande.