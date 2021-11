Courlon sur Yonne : portraits au fil de l’eau

Courlon est un village rural situé sur la rive droite de l’Yonne, à 18 km au nord de Sens et qui est traversé dans toute sa longueur par la Départementale 23 qui relie Sens à Montereau. Une commune qui pendant longtemps a vécu grâce à l’Yonne.

Gauthier Pajona et Courlon sur Yonne

Et oui, notre chroniqueur gourmand Gauthier Pajona a vécu à Courlon sur Yonne il y a quelques années, du temps où il existait encore de nombreux commerces.

Gauthier Pajona © Radio France -

Jean Pierre Vulcain, historien

Jean Pierre Vulcain est l’historien de la commune de Courlon sur Yonne. Une commune qui autrefois tirait sa richesse du gué qui permettait aux voyageurs de traverser l’Yonne … ce fut pendant longtemps un passage obligé jusqu’à la construction du pont de Champigny sur Yonne.

Jean Pierre Vulcain © Radio France - Karine Decalf

Christian Regnier : Chef cuisinier

Christian Regnier est un personnage truculent qui a travaillé au Paquebot France, à l’aéroport du Bourget, au Café de la Paix, au restaurant de la Tour Eiffel, à l’Hôtel Normandy au Havre ou encore à l’Ambassade du Canada.

Christian Régnier et son épouse © Radio France - Karine Decalf

Guy Printemps, musicien et photographe

Musicien, compositeur, chef d’orchestre et chef de Chœur, Guy Printemps a été pendant 20 ans le directeur de l’école de musique Yonne Nord. Il a également été le pianiste de Philippe Clay pendant plus de 15 ans et a travaillé entre autre avec François de Roubaix, Michel Magne, Claude Bolling , Georges Miller ou encore Georges Delerue.

Aujourd’hui il est photographe professionnel et il dirige l’ensemble vocal Khélis.

Guy Printemps © Radio France - Karine Decalf

Le barrage de Courlon sur Yonne

Le barrage destiné à alimenter en eau le canal de dérivation creusé en 1878 engendra un magnifique plan d’eau très apprécié des pêcheurs et des amateurs de sport nautique.

Barrage de Courlon sur Yonne © Radio France - Karine Decalf