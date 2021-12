Courtenay, au pays d’Aristide Bruant

Située à 26 km au nord est de Montargis et à 26 km au sud est de Sens, la commune de Courtenay dans le Loiret se trouve dans la région du Gâtinais, célèbre pour son miel et son safran. Elle est le berceau de la célèbre famille de Courtenay et du chansonnier et écrivain Aristide Bruant.

Aristide Bruant

Aristide Bruant est né le 6 mai 1851 à Courtenay et mort le 11 février 1925 à Paris. Il est un chansonnier et écrivain français. Ses chansons populaires, sa présence en scène, sa voix rauque et puissante et sa carrure ont fait de lui un monument de la chanson française réaliste.

La halle-marché couvert de Courtenay © Radio France - Karine Decalf

Aristide Bruant -

Il est également considéré comme l’un des plus grands poètes de l'argot de la fin du 19ième siècle et du début du 20ième siècle. Il a été l'un des créateurs de la chanson réaliste, mouvement qui a perduré jusqu'au milieu du 20ième siècle avec notamment Édith Piaf comme l'une des dernières interprètes.

Béatrice Kerfa nous raconte Aristide Bruant Copier

L’huilerie des Fouets

L’Huilerie des Fouets est une diversification de la ferme familiale. Située dans le Gâtinais français, elle vous propose une huile de qualité en production fermière. Les graines de colza et de tournesol sont produites sur l’exploitation familiale.

Adrien Rivière, l'Huilerie des Fouets , Courtenay © Radio France - Karine Decalf

Huilerie des Fouets, Courtenay © Radio France - Karine Decalf

Elles sont pressées à froid, non raffinées et non filtrées. L’huilerie des Fouets vous propose également de huile vierge de noix, de noisette et d’oeillette.

Rencontre avec Adrien Rivière de l'Huilerie des Fouets Copier

Le restaurant l’Arcade

Place Armand Chesneau à Courtenay, au Restaurant l'Escale , Carole et Pascal Guauguerry vous propose une cuisine traditionnelle de qualité.

Bar restaurant l'Arcade à Courtenay © Radio France - Karine Decalf

Carole et Pascal, le restaurant l'Arcade à Courtenay © Radio France - Karine Decalf

Un rapport qualité/ prix imbattable. Ajouter le sourire de Carole et les bons mots de Pascal … un vrai coup de cœur France Bleu Auxerre !

Rencontre avec Carole et Pascal de "L' Arcade" à Courtenay Copier

La famille de Courtenay

Aux alentours de l'an 1000, Hutton profite de la guerre de succession de Bourgogne entre Robert II le Pieux et Otte-Guillaume de Bourgogne pour s'emparer d'une terre en Gâtinais (Loiret), sur laquelle il bâtit le château de Courtenay.

Son fils Josselin de Courtenay a trois fils, dont Miles de Courtenay et Josselin Ier de Courtenay-Edesse. Une famille que l’on retrouve ensuite dans toute l’Yonne comme à Druyes les Belles Fontaines ou Auxerre , mais aussi en Palestine et en Angleterre.

Château de Piffonds -

Aujourd’hui le sang des Courtenay est dans toutes les familles nobles issues du Moyen Age.

Béatrice Kerfa nous raconte la famille des Courtenay Copier

La gourmandise

A "La gourmandise", place Armand Chesneau, Laurent Campino est pâtissier, chocolatier, confiseur et glacier. Formé au CIFA d’Auxerre, c’est un passionné … de chocolat.

"La Gourmandise" Laurent Campino, pâtissier, chocolatier, confiseur et glacier à Courtenay © Radio France - Karine Decalf

"La gourmandise" à Courtenay © Radio France - Karine Decalf

Une boutique où le savoir- faire est roi … des spécialités à déguster de toute urgence. Nous avons testé avec bonheur !