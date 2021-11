Cravant, une cité de caractère

Cravant est « Une cité de caractère » située au sud d’Auxerre, au confluent de la Cure et de l’Yonne, le long du Canal du Nivernais. Une commune où l’histoire est très présente avec ses remparts et son donjon, donjon qui a été le témoin d’un épisode sanglant de la guerre de 100 ans.

L’église Saint Pierre et Saint Paul

Construite au 9ième siècle et agrandie au 12ième, l’église de Cravant possède une architecture de style Renaissance unique en Bourgogne et ses dimensions impressionnantes nous rappellent que Cravant a été une cité de plus de 3000 habitants.

L'intérieur de l'église, avec sa nef, son chœur Renaissance, ses chapelles, ses clefs de voûte et ses plafonds en voûte, témoigne de son prestigieux passé.

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Cravant Copier

L’association Aviatroglo et l’usine souterraine d’aviation de Cravant Palotte

Entre les communes de Cravant et Vincelles se trouve dans les anciennes carrières de pierre, l’usine souterraine d’aviation de Cravant Palotte.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’usine aéronautique souterraine de Cravant est destinée à monter le bombardier français Le O45. Elle est ensuite occupée par les Allemands et remise en état pour réparer des chasseurs Focke-Wulf Fw 19012.

Fin 1944, après le départ des troupes nazies, les derniers exemplaires sont montés pour l’escadrille française Normandie-Niémen. L’'usine souterraine cesse son activité le 18 février 1946, après avoir livré 70 appareils.

L’aujourd’hui l’association Aviatroglo regroupe des amateurs intéressés par l’aviation, l’histoire locale et plus particulièrement la thématique de la Seconde Guerre Mondiale en Bourgogne.

Rencontre avecJean Michel Moreau de l'association "Aviatroglo" Copier

Leur objectif est de sauvegarder le patrimoine militaire et aéronautique local, notamment à travers les opérations de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne usine souterraine d’aviation de Cravant-Palotte et de ses installations annexes. Ils organisent notamment des visites guides du site lors des journée du patrimoine.

Cédric Joublot, boucher charcutier à Cravant

Avec l’aide de la municipalité de Cravant, Cédric Joublot, a ouvert en 2020, la boucherie charcuterie du village. Un commerce de qualité qui propose d’excellents produits et qui permet également d’amener de la vie dans la cité.

Rencontre avec Cédric Joublot, boucher charcutier à Cravant Copier

La bataille de Cravant

La bataille de Cravant est un épisode de la guerre de Cent Ans, qui eut lieu le 31 juillet 1423. Elle s'est terminée sur une victoire écrasante de l'armée bourguignonne et de ses alliés anglais sur l'armée française alliée elle aux anglais.

Au soir de la boucherie, les Bourguignons et les Anglais sont victorieux malgré la mort de seize cents hommes parmi lesquels soixante gentilshommes tandis que les Français et Écossais ont perdu plus de six mille hommes.

Béatrice Kerfa nous raconte "La bataille de Cravant" Copier

"Saveurs et douceurs orientales"

"Saveurs et douceurs orientales " est un restaurant oriental vous propose de déguster ses spécialités marocaines : couscous, tajines, méchouis, pastillas, grillades, pâtisseries marocaines, thé à la menthe et d'autres spécialités du Maroc.

L'excellence de la cuisine et la chaleur de l'accueil en font un véritable coup de coeur pour l'équipe de France Bleu .

