Cudot, à l’ombre de Saint-Alpais, la sainte patronne des astronautes

Cudot est une commune d’un peu plus de 370 habitants située dans le Jovinien à 20 km à l’ouest de Joigny. Une commune dynamique connue pour abriter le culte de Sainte Alpais et un château propriété aujourd'hui de la famille Arthus Bertrand.

Le bar des marronniers

"Le bar des marronniers" ou le bar de la place est un endroit essentiel à la vie du village de Cudot.

Bar des Marronniers à Cudot © Radio France - Karine Decalf

Serge Poirier vous y accueille et vous propose également un service épicerie tabac.

Serge Poirier, patron du bar des marronniers à Cudot © Radio France - Karine Decalf

L’église de Cudot

Eglise de Cudot © Radio France - Karine Decalf

Ce monument historique du 12iéme siècle abrite le tombeau de Sainte Alpais qui fut l’objet d’un pèlerinage pendant des siècles. C’est également dans cette église que la Sainte recevait ses visiteurs comme la reine Adèle, mère de Philippe Auguste en 1180 et 1200.

Gisant de Sainte Alpais, église de Cudot © Radio France - Karine Decalf

Stèle funéraire église de Cudot © Radio France - Karine Decalf

Elle abrite également les stèles funéraires de nombreux seigneurs de Cudot.

Guylaine Dechambre et « Les Meneurs de Sainte Alpais »

A Cudot, le couple Guylaine et Patrick Dechambre domine l’attelage en endurance sous les couleurs des « Meneurs de sainte Alpais » .Sacrés récemment et pour la 3ième année champions de France d’endurance avec Story de Marlemont et Sublime de Marlemont, leurs 2 chevaux.

Le Barra Pain

Bruno Barra est boulanger pâtissier à Charny et a inventé le "Barra Pain" pour faire revivre les villages qui ont perdu leur boulangerie.

Bruno Barra devant le Barra Pain de Cudot © Radio France - Karine Decalf

Le Barra Pain est un distributeur de baguettes et de brioches artisanales fabriquées par un vrai boulanger !

L'intérieur du Barra Pain, distributeur automatique de baguettes et de brioches © Radio France - Karine Decalf

Une véritable bénédiction pour des petits villages comme Cudot qui avait perdu leur boulangerie depuis plus de 10 ans.

Sainte Alpais et la fontaine miraculeuse de Cudot

Sainte Alpais est une jeune bergère qui a vécu à Cudot au 13ième siècle. Elle fut atteinte d’une maladie de peau à 20 ans et rejetée par la population elle se refugia près d’une fontaine dont l’eau guérit ses plaies.

Tableau représentant Sainte Alpais, église de Cudot © Radio France - Karine Decalf

Sa guérison fut alors considérée comme un véritable miracle. Après sa mort, vers 1211, un prieuré est construit sur sa tombe, dont il ne reste aujourd’hui que l'église qui garde ses reliques.

Fontaine miraculeuse de Sainte Alpais à Cudot © Radio France - Karine Decalf

Dans les siècles suivants, la réputation et le culte d’Alpais se répandirent dans toute l’Europe et on venait nombreux prier sur sa tombe. Canonisée en 1874, aujourd’hui encore on vient chercher de l’eau à la fontaine pour guérir les maladies de peau.