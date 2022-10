Dannemoine, une halte pleine de surprises, long de l’Armançon et du canal de Bourgogne

Dannemoine est une jolie commune de l’Yonne qui se trouve à 9 kilomètres de Tonnerre et qui abrite de nombreux trésors, des personnalités hautes en couleurs et des anecdotes savoureuses.

L’église Notre Dame de l’Assomption de Dannemoine

L’église remonte au XIIIème siècle et elle est de grande dimension. Elle est le témoin de l’importance de la commune au cours des siècles.

L' église de Dannemoine © Radio France - Karine Decalf

Dannemoine église © Radio France - Karine Decalf

Elle possède encore son portail roman.

Yvan Baudouin, le sculpteur

Yvan Baudouin est de formation tailleur de pierre. Installé à Dannemoine, il travaille la pierre de Bourgogne et le marbre et en extrait un bestiaire : grenouille, lapin, pingouin, ours ou encore hippocampe. On retrouve ses créations dans de nombreuses villes. On lui doit entre autre, la fameuse grenouille d’Avallon ou la tortue de Saint Florentin.

Yvan Baudouin, sculpteur © Radio France - Karine Decalf

Oeuvres d'Yvan Baudouin © Radio France - Karine Decalf

Il crée également des luminaires en pierre … des pièces uniques comme un défi la matière.

Les luminaires en pierre d'Yvan Baudouin © Radio France - Karine Decalf

Yvan Baudouin est aussi restaurateur et a travaillé pour le Musée du Louvre, la château de Versailles, les Invalides, l’église Saint Germain l’Auxerrois à Paris ou encore le Château de Vaux le Vicomte.

« A la bonne auberge »

« A la bonne auberge » à Dannemoine est un café, restaurant, tabac comme on les aime ! Un lieu où les habitués se rencontrent et où les routiers et les autres trouvent des plats alliant le fait maison et des prix très raisonnable !

"A la bonne auberge" Magalie Verdin © Radio France - Karine Decalf

Une histoire familiale puisque depuis 60 ans c’est la famille Verdin qui oeuvre derrière le bar et en cuisine. Et aujourd'hui c'est le sourire de Magalie Verdin qui vous accueille.

"A la bonne auberge" © Radio France - Karine Decalf

A découvrir la tête de veau et sa recette secrète !

Le lavoir de Dannemoine

Le lavoir, dont la construction date de 1877, est de type impluvium à bassin ovale, sa toiture est soutenue par 12 poteaux en fonte.

Le lavoir de Dannemoine © Radio France - Karine Decalf

Le lavoir de Dannemoine © Radio France - Karine Decalf

La vigne à Dannemoine

Avant l’arrivée du phylloxéra en 1890 la vigne et le vin étaient autrefois très présents à Dannemoine. Un vin qui était très renommé apprécié notamment par Louis XIV et Alexandre Dumas.

L'ancien pressoir de Dannemoine © Radio France - Karine Decalf

Témoin de cette époque, l’ancien pressoir de la commune. Un pressoir qui date du 12ième siècle.

L'ancien pressoir de Dannemoine © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui Pierre Louis Crouzet se relance dans l’aventure de la vigne. Une reconversion et un retour aux sources pour ce dannemoiseaux de cœur !

Benjamin Lemaire et Pierre Louis Crouzet © Radio France - Karine Decalf