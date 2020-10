Dans le Tarn, début de saison dans les châtaigneraies familiales

Jérémy Blanc a repris le flambeau. Avec son frère, c'est lui qui s'occupe de la châtaigneraie familiale à Aiguefonde, près de Mazamet, composée d'une cinquantaine d'arbres, pour certains bi-centenaires, alignés à flan de coline. En ce début d'automne, des dizaines de bogues, ces petites coquilles dans lesquelles on trouve les châtaignes, recouvrent le sol. En marchant entre les arbes, il faut lever les yeux, pour ne pas se faire assomer. "Dès qu'il y a un peu de vent, ça tombe de partout", sourit Jérémy.

La génération de ses arrières grands-parents vivaient encore de la production de châtaigne. La famille exploitait en effet des dizaines d'arbres qui produisaient des châtaignes dauphine, "les meilleures", selon Marie-Françoise, la maman de Jérémy. Aujourd'hui, la production est assez anecdotique, mais la petite entreprise familiale existe toujours. "On vend une partie de notre petite récolte, et ça nous permet juste d'entretenir la châtaigneraie correctement", explique Jérémy.

Celle qui s'occupe de la vente, c'est la grand-mère, Jeannette. Dans sa maison à quelques centaines de mètres de la châtaigneraie, elle récupère la récolte et trie les fruits. "Je choisis les plus grosses d'abord, les secondes et puis les plus petites c'est pour les animaux", détaille-t-elle devant son étal impressionant de châtaignes.

Jeannette continue de trier elle-même et à la main la récolte familiale. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Une bonne année

Avec le manque important de pluie au cours de l'été, on pouvait craindre une saison plutôt mauvaise. Finalement, les premiers jours de récolte sont prometteurs. "Elles sont vraiment de beaux calibres, très bonnes et puis en termes de quantité, il y en a vraiment beaucoup", s'enthousiasme Jérémy.

D'autant plus que cette année, les châtaigners n'ont pas été beaucoup touchés par le Cynips, un insecte qui infecte le bourgeon et abime les arbres. "Avec notre association Les saisons de la vallée, nous avons récolté des fons pour autoriser des lâchers de Taurimus, un autre insecte qui se nourrit du Cynips, donc on a réussi à rétablir un équilibre, et c'est une très bonne chose", explique Marie-Françoise.

En forêt, des châtaignes plus petites

Si vous avez des envies de châtaignes, vous pourrez trouver dans le Tarn des petits producteurs comme la famille de Jérémy et Marie-Françoise. Mais il est aussi évidemment possible de se rendre directement en forêt. "Si vous tombez sur des châtaigneraies avec de beaux arbres, entretenues etc. il ne vaut mieux pas ramasser", avertit Marie-Françoise.

La technique est simple : attendre que les bogues tombent au sol et les ouvrir avec le pied pour ramasser les châtaignes qui s'y trouvent. Les châtaigners sauvages sont souvent plus jeunes et plus petits. Les châtaignes le seront forcément aussi.