De Ligny-le-Châtel à Vérigny

On commence cette grande chaîne de l'amitié avec Sarah Verriere ! Elle travaille la poterie à l'Atelier Terres Icaunaises de Ligny-le-Châtel. Elle organise les 17 et 18 juillet des portes ouvertes, pour découvrir son métier et apprendre l'art du tournage. Vous la retrouvez également au marché de producteur de Ligny-le-Châtel les vendredi soir.

On garde ce lien avec la terre mais du côté maraîchage avec Grèn Semé. Loic Vandenhende et Marie Piccioli, ils se sont rencontrés sur l'Île de la Réunion, et c'est pour ça qu'ils ont donné à leur ferme un nom créole : Grèn Semé, à Ligny-le-Châtel. Des maraîchers bio pas comme les autres, qui fabriquent eux-mêmes une grande partie des traitements qu'ils appliquent sur leurs cultures.

Avant les plants potagers, il y a les semis, et ça s'est la spécialité de Jean-Pierre Thomas de l'association Venizy Flore. Lui et les membres de l'association sont des passionnés qui aiment transmettre leur savoir, notamment via des ateliers pratiques de greffe sur fruitiers.

Sylvie Grupe est membre de l'Association de protection de l'environnement de la nature des rûs et ruisseaux de Venizy et des communes limitrophes. Son but ? Sensibiliser les citoyens, les élus et les travailleurs de la terre à la protection des ruisseaux, riches de leur biodiversité et qui, ont le sait, font les grandes rivières.