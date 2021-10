De Ouanne dans l’Yonne à Rimouski au Québec

René Lepage de Sainte Claire

Réné Lepage est né le 10 avril 1656 à Ouanne. Il émigre en Nouvelle France, dans l'actuel Québec, avec sa mère et sa tante pour y rejoindre son père qui a fuit la misère et la France.

Monument René Lepage, Rimouski, Québec © Radio France -

En 1664 il achète la seigneurie de Rimouski à la confluence du Saint Laurent et il y fait venir toute sa famille.

Plaque commémorative © Radio France -

Les descendants de René Lepage ont, depuis plus de 320 ans, essaimé un peu partout en Amérique du Nord, du Canada jusqu'au sud-ouest des États-Unis.

Béatrice Kerfa nous raconte le destin de René Lepage Copier

La vache à roulettes

Loïc et Caroline Emmanuel sont éleveurs de vaches laitières dans le hameau de Cuissy à Ouanne. C’est là qu’ils transforment le lait de leurs vaches en yaourts, crème fraiche, fromage blanc, desserts et crème glacée.

Caroline et Loïc Emmanuel © Radio France - Karine Decalf

Pour aller à la rencontre de leurs clients, ils ont crée « La vache à roulettes", un camion frigorifique maquillé en vache dans lequel on peut trouver tous leurs produits ainsi que du lait frais.

Yaourts de "la vache à roulettes" © Radio France - Karine Decalf

"La vache à roulettes" avec Caroline et Loïc Emmanuel Copier

Les points de vente de la vache à roulettes :

Le lundi de 16h00 à 18h00 aux Serres de Bon Pain à Saint Georges sur Baulches

Le mardi de 16h30 à 18h00 rue Paul Bert à Toucy

Le vendredi de 16h00 à 18h00 à Monéteau , sur le parking de la boulangerie Da Costa

Le samedi au marché de Toucy

Et … à la boutique de la ferme les mercredi et samedi de 17h00 à 18h30

La boucherie de Magali et Cyril Briard

Installés depuis le 1 septembre 2021, Magalie et Cyril Briard font revivre la boucherie charcuterie de Ouanne . Ils proposent un bel étal où l’on trouve, entre autres produits, de la charcuterie faite maison et de la viande de bœuf de l’Aubrac.

Magali et Cyril Briard © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Cyril Briard Copier

La bascule à bestiaux de Chastenay (commune associée à Ouanne depuis 1973)

En France, entre la fin du 19ième et le début du 20ième siècle, les bascules à bestiaux étaient des outils indispensables à l'économie des campagnes, qui vivaient exclusivement de l'agriculture et de l'élevage. Elles étaient nécessaires aux négociations et aux transactions entre éleveurs et maquignons.

La bascule de Chastenay (89) © Radio France - Karine Decalf

La bascule de Chastenay (89) © Radio France - Karine Decalf

Avec la suppression de l'octroi en 1943, les poids publics perdront petit à petit de leur importance. Ils seront cependant encore largement utilisés, en libre-service, par de nombreux corps de métiers tels les agriculteurs pour peser leurs récolte, les animaux vendus, les cargaisons de fruits et de légumes etc...

Béatrice Kerfa nous raconte l'importance des bascules à bestiaux dans les villages de l'Yonne Copier

Boulangerie pâtisserie Alix

Odile et Jérôme Alix sont boulangers pâtissiers à Ouanne depuis plus de 14 ans.

Odile et Jérôme Alix © Radio France - Karine Decalf

A la boulangerie pâtisserie Alix vous trouverez pains, chocolats, viennoiseries, pièces montées, bûches, macarons … Ils effectuent également des tournées à Merry le Sec, Coulangeron, Mouffy, Volvent, Chastenay, Semilly, Aubigny …

Boulangerie pâtisserie Alix, Ouanne (89) © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Odile et Jérôme Alix Copier

Dans leur boutique, au centre de Ouanne, vous trouverez également miel, farine, yaourt … fabriqués par des producteurs locaux.