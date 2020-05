Déconfinement : faites des supers balades à moins de 100 kilomètres de la maison

Ah les premières balades après le confinement ! Fini la règle du km autour de la maison et vive celle des 100 km !

Dans ce rayon d'action, vous pouvez sortir à la découverte de lieux magnifiques, insolites, de chefs d'oeuvre du patrimoine . Vous pouvez aussi vous balader en forêt, l'esprit tranquille , découvrir encore des petits villages typiques de la région et rencontrer des producteurs amoureux de leur terroir.

Avec le guide numérique gratuit (que vous pouvez également obtenir en version papier) "100 km autour de Nantes" le Petit Futé vous propose une sélection d'idées et de bons plans, testés et approuvés par ses auteurs du cru, pour vous évader près de chez vous, le temps d'un après-midi, d'une journée... ou plus.

Sophie Kesraoui du petit futé était avec Hervé Marchionni ce jeudi dans France Bleu Loire Océan Matin. Comment se procurer ce guide concrètement ?

Obtenir le guide gratuit ?

Quelques idées de ballades dans la région :

3 idées à moins de 100 km de Nantes

L’occasion rêvée de vous évader et de partir à la découverte ou redécouverte de ses environs immédiats ou un peu plus éloignés grâce à des balades à moins de 20 kms, de plus grandes entre 20 et 50 kms et des escapades de 50 à 100 kms.

Un guide gratuit réalisé avec une équipe d’auteurs locaux, tous fins connaisseurs et amoureux de la région.

