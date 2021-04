Découverte du golf à Rodez d'ici le 9/05

Après le succès de l’opération l’année dernière à l’occasion du déconfinement (plus de 6 500 inscrits), c’est une opportunité pour s’essayer à un sport sans risque, proche de la nature et convivial. Jusqu'en mai, des initiations gratuites sont proposées notamment en Aveyron, à Rodez (12). Jacques Moreno, le directeur du golf de Rodez-Agglomération est l'invité d'Alban Forlot dans "La Vie en Bleu" sur France Bleu Occitanie.

Le réseau intégré Bluegreen est le premier gestionnaire de parcours en Europe avec 47 golfs en France et près de 70 golfs avec le réseau des Partenaires. Spécialiste de l’innovation, Bluegreen imagine le golf de demain et propose une nouvelle pratique du sport, en phase avec les attentes et aspirations des clients et les nouveaux usages de consommation : plus rapide, plus fun, plus simple.