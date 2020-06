Découverte du Paddle, juste avant l'été

Né en Polynésie et popularisé partout où il y a de l'eau dans le monde, le stand up paddle a la cote. Ces planches bien épaisses sur lesquelles on pagaie sur le bassin, sur les lac du médoc et même dans les vagues fait de nombreux adeptes. Comment débuter en paddle ? Réponse avec Laurent Lamothe

Sur les lacs, les rivières, les mers et les océans, des silhouettes pagaient debout sur d'immenses planches. Il s'agit du stand up paddle, un sport aquatique devenu très à la mode ces dernières années. Cette discipline est en réalité ancestrale. En Polynésie, on voguait déjà d'île en île sur d'énormes planches en bois. Aujourd'hui le paddle gonflable a la cote et Laurent Lamothe préconise ce type d'embarcation au micro France Bleu Gironde d'Isabelle Wagner.

Initiation et première planche de Paddle

Comparé à la pratique du surf, le stand up paddle a la réputation d'être un sport facile. En cause, l'épaisseur de la planche qui garantit une bonne stabilité (presque) du premier coup. Mais attention, quoiqu'il arrive il vaut mieux en passer par un stade, même court, d'initiation. Ca vous évitera bien des déboires.

"Il a 3 catégories de paddles, chaque type de paddle est attribué a une catégorie et une pratique" Laurent Lamothe de l'école Le Taouley à Lanton

Témoignage de Cécile, convertie au Paddle

Le Taouley est une école de Stand up Paddle itinérante, basée sur la commune de Lanton à la plage de la Suzette. C'est la qu'exerce Laurent Lamothe moniteur diplômé de stand-up paddle et de Surf. Natif du bassin d’Arcachon, sa passion pour la glisse depuis 20 ans et la connaissance de l’environnement en font un atout majeur pour vous initier. Visiblement, parmi les élèves de Laurent il y a Cécile, qui témoigne de son coup de coeur pour cette discipline.

" Il faut penser à la lecture du plan d'eau. C'est très important de savoir dans quel espace on va évoluer" Cécile , adepte du stand up Paddle

Vent, courants , les éléments perturbateurs

Le vent est l'ennemi numéro 1 du Paddle. Il peut vous retarder, voire vous déstabiliser aussi faut-il toujours utiliser un leash. Le leash, accroché généralement à la cheville, vous relie à votre planche. C'est un accessoire indispensable pour votre sécurité (votre planche vous permet de flotter en toute circonstances) et celle des autres (une planche non attachée à son propriétaire peut se faire embarquer dans les vagues et venir percuter d'autres pratiquants ou baigneurs).

