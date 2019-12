Découvrir la nature en profitant des vacances de Noël

Profiter des vacances de Noël pour s'instruire et de découvrir la nature... C'est possible ! Le Naturoptere de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) se délocalise pour proposer des promenades naturalistes dans différents endroits afin de de mieux connaître la faune et la flore locale.

Les vacances de Noël sont là pour se détendre, mais l'on peut aussi s'instruire et découvrir la nature... Et ce, à deux pas de chez vous. C'est du moins ce que propose le Naturoptere de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) en organisant des promenades naturalistes dans différents endroits du département. Une manière de mieux connaître la faune et la flore qui vous entoure.

Connaître la nature qui nous entoure

Thierry Leroy, organisateur des promenades naturalistes, fait écouter des chants d'oiseaux aux visiteurs © Radio France - Mathieu MESSAGE

Voilà 7 ans que Thierry Leroy organise ces promenades naturalistes, avec comme objectif de les rendre ludiques et attractives. Cet ancien professeur de biologie est désormais rattaché au Naturoptere et prend plaisir à découvrir la faune et la flore vauclusienne avec les randonneurs d'un jour.

Cette visite guidée est gratuite, il suffit juste de s'inscrire à ce numéro : 04 90 30 33 20. La promenade dure environ 1h30 et reste réservée aux plus de 7 ans.

Les vacances comme ode à la découverte

Et en ce jour de vacances, Thierry Leroy remarque une véritable augmentation des réservations : "Le maximum de personnes que je peux prendre, c'est 16. Aujourd'hui, c'est complet ! Ce sont plutôt des personnes qui habitent dans le coin, pas des touristes."

C'est notamment le cas de Mélanie, accompagnée de ses enfants, Vincent, 12 ans, et Lisa, 9 ans : "Dans la région, on a quand même pas mal de possibilités et je trouve que la démarche du Naturoptere est une bonne idée. Ça fait du bien de sortir après les fêtes, se dégourdir les jambes après être restés assis à manger. Et puis, c'était l'occasion de découvrir l'étang Li Piboulos que l'on ne connaissait pas."

Magalie permet aux promeneurs de reconnaître les oiseaux observés grâce à son livre d'ornithologie. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Cet après-midi, Thierry Leroy a fait le choix de se rendre aux abords de Piolenc, à proximité d'Orange. Son étang propose en effet de découvrir des espèces assez particulières, comme des loutres ou des castors qui viennent animer les rives. Au détour d'un sentier boueux, les promeneurs se questionnent face à une trace de patte dans la boue : plutôt un renard ou un blaireau ?

Des castors ont rongé un tronc d'arbre pour commencer un barrage. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Pour Eto, 21 ans et qui vient de région parisienne, la découverte est totale : "Ici je vois des choses que je ne verrais pas chez moi, que ce soit au niveau des arbres ou des oiseaux. C'est très intéressant car le changement d'environnement est presque radical."

La balade se fait à un rythme très tranquille, malgré le Mistral qui se met à souffler. Mais cette excursion permet de rendre ces vacances à la fois éducatives, amusantes et dédiées à la nature. D'autres excursions sont prévues dès janvier 2020, avec même certaines expéditions nocturnes !