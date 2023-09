Des Catalanes partent dans le désert mais pour vivre quelle aventure ?

Trois copines Catalanes qui travaillent dans le domaine de l'éducation à l'Etablissement La Salle Saint Jean de Perpignan se lancent dans une aventure humaine en plein désert pour soutenir la noble cause de la lutte contre les cancers des enfants.

Une moyenne de 20 kilomètres par jour, un parcours de moyenne montagne entre 1500 et 2000 mètres avec dans les 700 mètres de dénivelé, entre course et marche avec des valeurs de solidarité, de coopération, d'entraide et de bienveillance. Alicia, Christelle, Céline et Cindy ont décidé de se lancer, elles sont collègues au quotidien, elles vont vivre ensemble une aventure humaine, sportive et solidaire extraordinaire avec une motivation décuplée car ce trek se déroule au Maroc, pays qui vient de souffrir des conséquences désastreuses d'un terrible séisme .

Et ces aventurières ont besoin de moyens pour concrétiser ce rêve , concrètement il faut notamment des sacs de couchage, des batteries externes pour rechercher les outils numériques.

Pour les aider, pour suivre leurs pas, et vous aussi rêver à distance, rendez-vous du 21 au 26 avril 2024 directement sur le site officiel du T rek des Gazelles by Mélanie, et sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram .