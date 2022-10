Des sorcières et des avions … on s’envole dans la commune de Chéu

Les sorcières de Chéu

Les archives du diocèse l'attestent : à Chéu ,entre le VIe et le début du XIXe siècle, les habitants du village étaient obsédés par le mal. Pour repousser le malin, ils accrochaient des crucifix à chaque intersection ou des chouettes au-dessus des granges. Mais quand ça ne suffisait pas, ils s'en prenaient physiquement à celles et ceux qu'ils tenaient pour des sorciers et ils les accusaient de sorcellerie.

ⓘ Publicité

Le village de Chéu célèbre aujourd'hui les sorcières autrefois pourchassées. © Radio France - Delphine Martin

Le « traitement » que les habitants infligeaient à leurs victimes était violent et sans issue : On prenait la personne ensorcelée, on lui attachait les pieds et les mains et on le jetait dans l’Armançon. Si les gens coulaient, on estimait qu’ils avaient été rappelés par Dieu. S’ils flottaient, on estimait qu’ils étaient possédés, on les pendait et on les brûlait … Mais dans tous les cas, l’issue était fatale !

Mur peint à Chéu © Radio France - Karine Decalf

Tout s'est terminée en 1829, lorsqu'un grand incendie a totalement détruit le village... qui fut alors considéré comme "purifié".

loading

Jean Vaissade ou le Baron Jeannot

Jean Vaissade dit « Le Baron Jeannot » est un constructeur de répliques d’avions anciens de la Première guerre mondiale.

Jean Vaissade "Le Baron Jeannot" et son avion © Radio France - Karine Decalf

Les avions, construits en version ULM, peuvent monter à 3.000 mètres d'altitude, mais volent la plupart du temps à 300 mètres de haut, et à une vitesse de 120 km\heure. Ils pèsent entre 165 et 300 kg, selon les modèles.

Aérodrome avion du Baron Jeannot Jean VAISSADE Yonne Bourgogne © Radio France - Karine Decalf

loading

La Grignette

"La Grignette" à Chéu est une boulangerie- pâtisserie-épicerie qui se trouve en plein centre de la commune, place de la mairie.

La grignette à Chéu © Radio France - Karine Decalf

Goûtez à l’une de ses spécialités : la gougère à l’andouillette

Marion et Johann de Bruin © Radio France - Karine Decalf

Marché de producteurs tous les mardis après midi à partir de 16h30

loading

Les piliers en briques

Les piliers carrés en briques font partie de l’image de marque du florentinois.

Exemple de pilier en brique du florentinois © Radio France - Karine Decalf

loading

La Brasserie de la Truite à Butteaux

La brasserie de la truite à Butteaux est une microbrasserie ou Vivien Fossey et son épouse créent des bières bio aux superbes étiquettes pleines d’humour.

Brasserie de la truite à Butteaux © Radio France - Karine Decalf

A lui les bières, à elle la déco … une belle association pour ces bières artisanales savoureuses élaborées avec des ingrédients de qualités.

Le bières de la Brasserie de la truite à Butteaux © Radio France - Karine Decalf

La brasserie se visite sur rendez vous.

Vivien Fossez, "La brasserie de la truite" à Butteaux © Radio France - Karine Decalf

loading