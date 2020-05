Des vacances en Dordoghe ou en Gironde avec "le Guide du routard"

Même si les français peuvent désormais partir au delà des 100 Kilomètres, on s'intéresse a juste titre à nos paysages. Dordogne et Gironde au programme avec Cédric Fisher et Philippe Gloaguen (fondateur et directeur de la collection) pour le Guide du Routard.

Que vous soyez en Dordogne ou en Gironde, les paysages, le patrimoine, les loisirs possibles, sont nombreux, et totalement dépaysants : cabanes perchées, roulottes, bateau fluvial, yourte, ou ambiance western...les vacances autrement avec deux spécialiste dont le métier est justement de tester les vacances pour nous ( quelle belle idée!) avec leur fameux "Guide du Routard", Cédric Fisher et Philippe Gloaguen

Découvrir l'appli Terra Aventura, et faire un détour par Nontron en Dordogne

Plus vaste région française, la Nouvelle-Aquitaine est aussi diverse que surprenante. Nature, grands espaces, villes dynamiques, plages mythiques… C’est aussi un territoire qui abrite des cultures fortes et un patrimoine exceptionnel. Un immense terrain de jeu à découvrir avec Tèrra Aventura ! une application qui va vous cultivez en vous amusant. Philippe Gloaguen nous en vante les mérites au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner.

"Terra Ventura c'est une des plus belles idées qui soit sur l'ensemble du tourisme qui couvre l'ensemble de la France" Philippe Gloaguen du "Guide du Routard"

La Dordogne © Getty - DEA/Albert Ceolan/contributeur

Terre d'oiseaux à Braud et Saint Louis en Gironde

A proximité de Bordeaux, sur l’Estuaire de la Gironde, au pied du Port des Callonges, Terres d’Oiseaux vous invite à partager un moment privilégié sur l’une des plus importantes voies de migration en France. Cette escale d’exception vous donne à observer de nombreux oiseaux sauvages, migrateurs et sédentaires. Qu’ils soient grands échassiers, passereaux ou oiseaux nicheurs, ils trouvent refuge, repos et nourriture dans cet espace naturel de 116 ha. Cedrik Fisher a craqué pour ce lieu hors du temps.

"Terre d'oiseaux à Braud et Saint Louis, il faut juste penser à apporter ses jumelles, sinon en location c'est à 2€" Cedrik Fisher du "Guide du Routard"

Terre d'oiseaux © Getty - Picture Alliance/contributeur

Dordogne et Gironde au fil de l'eau

Que vous passiez vos vacances sur la côte, au bord d’un lac, à la campagne vous allez la rencontrer… L'eau. Nous vous proposons un voyage rafraîchissant à la rencontre du monde aquatique si varié en Nouvelle-Aquitaine avec les deux invités de "La vie en Bleu le mag" Philippe Gloaguen et Cédrik Fisher.

"Le long de ces balades en Kayak vous pouvez découvrir les plus beaux villages du Périgord..." Philippe Gloaguen

Balade en Kawak ou en canoë © Getty - Picture Alliance/contributeur

Bonne Balade! et Bonnes vacances