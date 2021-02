Des visites guidées pour découvrir la nature en centre-ville de Toulon

Arpenter le centre-ville de Toulon avec l'oeil averti d'un guide qui va vous faire découvrir les beautés de la nature, c'est ce que propose depuis la mi-février l'Office de Tourisme de Toulon qui vient de lancer des visites guidées "la nature dans la ville". Oiseaux, végétation méditerranéenne, insectes, mammifères, cycle de l'eau, curiosités locales à découvrir depuis le Port jusqu'au Jardin Alexandre 1er en passant par les petites places et la porte d'Italie.

A la manoeuvre, Fernando, un guide de montagne qui promet "de faire découvrir tout ce qui est surprenant, tout ce qui est beau à voir car même si on fréquente le centre-ville, on ne fait pas attention pas la nature". Après un arrêt sur le Port de Toulon et des explications sur les oiseaux que l'on peut apercevoir, Fernando emmène son groupe au travers des ruelles du centre ancien notamment, et prête ses jumelles.

Une participante s'en saisit et en profite pour admirer un gabian, tranquillement installé sur le toît d'un immeuble. A côté, l'attention d'une autre promeneuse est attirée par une plante en haut d'un palmier. "C'est une succulente" explique le guide passionné. "Je n'imaginais pas qu'en pleine ville, il puisse y avoir une telle végétalisation, c'est assez bluffant" commente la promeneuse qui a fait la découverte. "Je suis en mode ultra-citadine, et je ne faisais pas attention à ce qu'il pouvait y avoir autour de moi. Cette visite, c'est vraiment une petite bulle d'oxygène en ville" témoigne une autre.

Toulon une ville verte

"On se rend compte que Toulon est une ville extrêmement verte, et on souhaitait montrer cette nature en coeur de ville qu'on ne voit pas toujours. Et c'est une visite qui est étonnante parce qu'on montre que la nature reprend sa place" confie Nathalie Gertoux, le directrice de l'office de tourisme de Toulon.

Le départ se fait de l'office de Tourisme, place Louis Blanc. L'inscription est obligatoire à l'accueil ou sur le site de l'office de Tourisme