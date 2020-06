Destination Provence : 4 suggestions de randonnées à Marseille

Marseille, deuxième ville de France, est - et on n'y pense pas forcément - un paradis pour les randonneurs. Entre l'Etoile, les Calanques et le Garlaban, France Bleu Provence sollicite les Excursionnistes Marseillais pour vous donner des envies de grand air tout en restant en ville.