Destination Provence : Grimaud

Au pied du Massif des Maures et bordant le Golfe de Saint-Tropez, blottie entre Cogolin, Gassin, Sainte-Maxime, Le Plan-de-la-Tour et La Garde-Freinet, Grimaud est pour Guillaume Lelard, coordinateur événementiel à l'Office de Tourisme :

L'un des plus beau village de France, mélange entre terre et mer, où l'authenticité et le passé se mêlent aux charmes actuels du Golfe de Saint Tropez.