Destination Provence : la visite guidée Aix-en-Résistance par Secrets d'ici

Au travers des témoignages, des rues, des bâtiments et des lieux de mémoire de la ville d’Aix, Arthur Carlier, guide-conférencier "Secrets d'ici" vous raconte les histoires des Résistants d’Aix et du Pays d’Aix et vous fait découvrir les nombreuses traces qu’ils ont laissées dans la ville.

Une visite illustrée par des documents personnels familiaux et d’époque : journaux, photos, lettres, et autres éléments témoins remarquables à découvrir.

La visite a lieu le samedi 22 août de 10h à 12h. Départ de l'Office de tourisme d'Aix-en-Provence. Réservation sur le site de Secrets d'ici.

Des vestiges dans la ville

Les fameux "A" indiquant un abri, quelques uns sont encore visibles pour des yeux avertis, par exemple rue Roux-Alphéran et rue Emeric David. Les plaques sur la place de l'hôtel de ville ou encore rue des Epinaux. Sans compter toutes les histoires que l'on raconte qui retracent l'histoire de la ville à cette époque.

Témoignages et documents d’époque

C’est grâce à des documents d’époque et aux témoignages de plusieurs personnalités qu'Arthur Carlier, guide-conférencier de Secrets d'ici, retrace une partie de l'histoire des Résistants, en insistant sur ce que les survivants ont appelé les « trois douloureuses ». Il s’agit de trois journées de massacre qui vont avoir lieu à la suite du débarquement de Normandie en juin 1944. Celui-ci va en effet avoir des répercutions terribles dans tous les territoires occupés. La Normandie subira le plus gros choc, mais les maquis de Provence n’en seront pas pour autant épargnés. C’est dans la nuit du 9 au 10 juin 1944 qu’un premier maquis, celui de Jouques, est attaqué dans le Pays d’Aix. Puis, quelques jours plus tard, c’est au tour du maquis de Saint-Anne, le plus grand du pays d’Aix, de subir la courroux des troupes nazies. Il y avait alors environ 600 hommes réunis sous la bannière de la Résistance, dont la plupart arriveront tant bien que mal à sortir de la souricière des nazis. C’est le 16 juin qui marquera la fin des trois douloureuses, avec l’attaque, vers midi, du maquis de Saint-Antonin-sur-Bayon. Sur la place des Martyrs de la Résistance, ancienne place de l'archevêché, se trouve une plaque qui rend hommage aux résistants et déportés de la ville.

Une visite mémorielle liée aussi à la famille des guides-conférenciers de Secrets d'Ici

Aix-en-Résistance est plus qu'une visite guidée, c'est un moment de partage, d'échanges autour de documents personnels. En effet, lors de cette visite mémorielle, que ce soit en visite publique ou privée, Arthur Carlier montre des documents d’époque conservées dans la cave de la famille de Mylène Margail, guide-conférencière aixoise de Secrets d'ici, qui a co-créé cette visite. En effet, sa grand-mère Blanche fêtait ses 18 ans le 21 juin 1944. Sur les photos, on retrouve même l'une de ses amies, Ginette Garcin, la célèbre chanteuse et comédienne. Dans une lettre, un soldat américaine parle des soirées à Beaurecueil où Ginette chantait et où Blanche jouait du piano. Son témoignage et les documents qu’elle a rassemblés sont uniques et donnent à cette visite un supplément d’authenticité.

Ginette Garcin et sa soeur au 1er plan, Blanche en arrière plan - Mylène Margail sur la terrasse de la maison familiale à Beaurecueil - Secrets d'ici

Arthur montre au cours de la visite par exemple un "coeur" découpé où est écrit dessus "wont' you be my valentine ?".

Lettres de soldats américains envoyées à Blanche Bourrillon, grand mère de Mylène Margail de Secrets d'ici - Secrets d'ici

Plus d'informations pour réserver votre visite du samedi 22 août "Aix-en-Résistance" sur le site de Secrets d'ici.

L'histoire de la Résistance en France et en pays d'Aix et d'autres anecdotes concernant cette visite nous avaient été racontées par Arthur Carlier en 2016 sur France Bleu Provence dans "Racontez-nous". Le podcast est toujours disponible.

Ecoutez "Destination Provence" tous les jours de l'été 2020 sur France Bleu Provence à 16h15, 17h15 et 18h15.

Et retrouvez toutes nos destinations ici.