Destination Provence : Terre de Provence

Nouveau rendez-vous sur France Bleu Provence pour soutenir le tourisme régional et vous donner envie de rester dans la région cet été, et il y a de quoi faire. Pour ce premier "Destination Provence", direction le Nord-Ouest des Bouches-du-Rhône autour de Châteaurenard.

Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, Noves, Orgon, Plan-d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol et Verquières constituent l'intercommunalité "Terre de Provence". Laurianne Gaulthier en charge de la promotion à l'Office de Tourisme Intercommunal, décrit son territoire :

Terre de Provence est riche d’authenticité et vous invite à découvrir 13 villages de la Provence secrète, situés entre le Rhône, la Durance et la Montagnette, lieu de vacances idéal pour se retrouver, se ressourcer avec les balades en famille dans la campagne à pied ou à vélo et consommer des produits locaux sans modération.

Les incontournables de "Terre de Provence"

L’offre complète des 5 circuits vélo accessibles toute l’année en plaine, à destination des familles, qui relient l’Eurovéloroute EV8 par Mollégès et Plan-d’Orgon. La boucle vélo « Au cœur de la Montagnette » est le poumon vert du territoire, et s’étend sur plus de 6 000 ha.

Le site du château de Châteaurenard offre un panorama jusqu’aux Alpilles et la Montagnette, sur tout le territoire de Terre de Provence. Il est classé monument historique et son jardin abrite un refuge LPO.

Vue depuis le château de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Le Musée Urgonia à Orgon où est présentée l’histoire de cette roche calcaire unique au monde par sa pureté. Le musée est aussi le départ du « sentier de la pierre », une balade pédestre aménagée et balisée et permet de découvrir divers géosites en pleine nature. Avec vue sur les falaises hautes de 70 mètres très prisées des alpinistes et des écoles d’escalade.

Orgon

Les coups de coeur de l'Office de Tourisme Terre de Provence

Bleujaune en Provence à Plan d’Orgon : fabrication artisanale du savon de Marseille dans le respect du savoir-faire traditionnel et de la méthode dites « de Marseille ».

Le Domaine des Blaquières à Châteaurenard : Clément Bernard cultive et vendange ses vignes sans sulfite manuellement et élève le vin dans les fûts de chêne.

Hors des sentiers battus : les secrets de Terre de Provence

Un jardin labellisé "Jardin Remarquable" : Bambous en Provence à Eyragues. Une bambouseraie de 4,5 ha crée par un passionné à découvrir au travers d’un parcours fléché dans la fraîcheur d’un tunnel végétal.

Artisanat d'art : L’Atelier de Kynna à Barbentane. Découvrez l’atelier de cette créatrice de bijoux entièrement faits à la main, en métal plaqué argent et cristal de Murano.

La ferme pédagogique L'Arche de Méo à Mollégès : véritable écrin de verdure de 6 hectares où les enfants y découvrent les animaux, participent aux animations et flânent aux bords des étangs.

Retrouvez d'autres idées de balade sur le site de l'Office de Tourisme Terre de Provence.

à réécouter Le Château de Châteaurenard