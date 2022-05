On devrait toujours revenir à Montauban

Des Tontons Flingueurs jusqu'au Vieux Fusil, la curiosité nous fait pousser la porte d'Archéodéco, la boutique des musées nationaux et du 7ème art. Martine nous raconte l'histoire de Montauban de la place nationale jusqu'à la maison du crieur.

Le vendredi 8 juillet 2022, la place nationale de Montauban sera toute neuve et inaugurée avec mise en eau, spectacle et mise en lumière. Animation et spectacle aussi tout au long de la journée du samedi 9/07. Et à deux pas de là, nous vous emmenons aussi à l'atelier de Charly.

Côté Saveurs, ne manquez pas nos escapades gourmandes ici.

Alban, Laure et ... cadeau le cochon de la Ferme du Ramier © Radio France - Pierre Bouillin

A Montauban il y a le célèbre musée Ingres Bourdelle. Nuit des musées, festival de dessin, les rendez-vous ... Ecoutez nos infos avec Théo Gimeno.

2 applications historiques et lucratives de Mickael Potot. Explore Montauban et Jumpdeals.

Du 23 au 26/06 c'est le festival Montauban en Scène au jardin des plantes avec Calogéro, Clara Luciani, Véronique Sanson, IAM, Kungs, Dutronc et Dutronc, Gaétan Roussel, Suzanne, ou encore Eddy de Pretto... 97.2 FM la fréquence montalbanaise de France Bleu Occitanie.