Direction Béziers pour une balade sur les traces des vignerons libres de Maraussan!

Les vignerons libres. Le nom s'affiche toujours au-dessus du porche. Une banderole de pierre précise : cave coopérative commune, tous pour chacun, chacun pour tous. Fondée en 1901 par 128 viticulteurs du village, installée en ces murs en 1905, la cave coopérative de Maraussan constituait une première à l'époque en France.

Fronton cave coopérative - IMG 20201017-112029

Leur objectif : échapper d'abord à l'emprise des courtiers et négociants en créant un syndicat de vente. A la fois ouvriers agricoles et propriétaires de modestes parcelles, les petits producteurs souffraient durement de la mévente du vin qui marque la période. L'idée d'une coopérative, nouvelle dans un monde viticole peu organisé collectivement, est portée par Elie Cathala, militant syndicaliste et socialiste de Béziers, et Maurice Blayac, enfant du pays qui resta président de la coopérative jusqu'en 1944.

Les vignerons libres participent à l'innovation sociale de l'époque, vendant aux coopératives de consommation, ristournant 25% des bénéfices aux coopérateurs, garantissant aux producteurs un prix annuel fixé à l'avance... Ils s'investissant techniquement, s'équipent pour la vinification, classent les vins d'après leur qualité, achètent des wagons-foudres pour transporter le vin à Paris ou dans l'un de leurs dépôts dont les noms chantent l'utopie sociale : la Prolétarienne, l'Espérance, l'Aurore… Séduit par la dynamique des Vignerons libres, Jaurès se rendit à Maraussan le 1er mai 1905 pour leur rendre un vibrant hommage.

Cave Vignerons libres - carte postale

Lieu de mémoire de l'histoire sociale et économique du Languedoc, la cave de Maraussan témoigne aussi d'une architecture qui marqua chaque village languedocien. Protégé depuis 2001 au titre des Monuments Historiques, le bâtiment abrite désormais le siège de la coopérative Les Vignerons du pays d'Ensérune.

La cave accueillera une exposition retraçant l'histoire de la coopérative à partir du 19 septembre, jour de l'inauguration du sentier oenotouristique, jusqu'au 2 octobre. Horaires à vérifier auprès de l’office du tourisme La Domitienne, 04 67 32 88 77.

Feluve Orb et ancien pont ferroviaire - FFrandonnée 34

Descriptif Oenorando® “Sur les traces des Vignerons Libres”

Du parking, traverser l’avenue et descendre des escaliers. Partir à droite sur l’ancienne voie ferrée, traverser après la médiathèque. Continuer tout droit, à la D14 tourner à droite pour longer la route 350 m.

Traverser, prendre à gauche la rue de l’Aniel. Continuer sur le chemin agricole (vue sur Béziers). À la route, tourner à gauche puis à droite vers le château de Perdiguier. Au château, virer à gauche et rejoindre une piste après les pins. Partir à droite le long du parc (agroforesterie) et des vignes.

Au fleuve, tourner à gauche (balisage) pour un sentier en hauteur, passer sous le pont (passage glissant). Longer le fleuve sur 500 m. Au niveau du barrage, remonter sur le sentier (beau murier blanc) et rejoindre une piste. La suivre sur 250 m en ignorant une route à gauche.

Descendre sur le sentier contournant les cultures et le suivre (balisage) le long de l’Orb sur 850 m. Tourner à gauche dans le vignoble, au bout, monter à gauche sur une piste. Partir en face, au niveau du caveau Chapelle de Novilis tourner à droite sur la D 39 sur 60 m.

Prendre à gauche le chemin de la Garrigue. Après 650 m remonter jusqu’à un croisement Traverser, partir en face sur le chemin vers le vignoble. La piste s’élève (vue panoramique). Après un mazet ruiné, on arrive à une route, que l'on emprunte en face. Suit une légère descente.

Près du château de Rouvignac, virer à droite sur un sentier. Au bout, longer le champ et rejoindre une piste. Continuer, à la route tourner à gauche, après 30 m traverser pour la piste en face. Après 100 m, virer à gauche sur le sentier sous une ligne électrique. Longer à nouveau la route à droite sur 120 m.

Monter la route à droite en ignorant les pistes. Passer devant la chapelle (ancien ermitage) puis descendre le long de la voie romaine (traces des charrettes). Prendre à gauche la piste et, au carrefour, en face. Après 400 m, tourner à droite vers la voie verte, qui mène à gauche à Maraussan. Au rond-point, suivre en face le parcours piéton, puis monter à droite les escaliers vers la coopérative.

Pratique

Distance : 12 km

Dénivelé : 115 m

Niveau : facile. Bien suivre les balisages jaunes aux croisements. Itinéraire impraticable en cas de crue de l'Orb. Prudence lors des traversées des routes notamment la D14 et la D39.

Équipement : chaussures de marche, eau et chapeau.