Druyes-les-belles-fontaines : l’un des plus beaux villages de l’Yonne.

Druyes fait partie de la première génération de châteaux philippiens (ou châteaux-cours) de l’époque du roi Philippe Auguste. Il est construit sur un plan carré de 52,3 mètres de côté. Les angles sont défendus par quatre tours rondes

Construit au 12ème siècle par les comtes de Nevers, il fut l’une des résidences habituelles de Pierre II de Courtenay (cousin du roi de France Philippe Auguste), comte de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre par son mariage en 1184 avec Agnès de Nevers, puis plus tard empereur de Constantinople, puis de sa fille Mathilde -dite Mahaut- comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre.

C’est un édifice imposant qui est l’un des plus importants spécimens de l’architecture militaire de l’époque romane en Bourgogne.

Charlie O’Plumes est artisan d’art et fabrique des bijoux très originaux à base de plumes et de cuirs issus de son réseau d’économie circulaire dans son atelier de Druyes-les-belles-fontaines.

Riches de symboles, ses créations contiennent tous des messages qui parlent au cœur.

Ses créations peuvent être réalisée sur mesure.

Jean Bertin, né à Druyes le 5 septembre 1917 et mort à Neuilly-sur-Seine le 21 décembre 1975, était un ingénieur français du secteur de l’aéronautique et des transports. Il déposa plus de 800 brevets d’invention mais il est surtout connu pour l’invention de l’aérotrain.

De 1963 à 1974, il se consacra à la conception et aux essais de l’aérotrain, projet d’abord soutenu par les pouvoirs publics mais qui sera finalement abandonné par l’état le 17 juillet 1974.

A la Ferme Saint Martin à Druyes-les-belles-fontaines, Virginie Graillot vous propose les fromages de ses chèvres et de ses brebis.

Sur l'exploitation, elle y propose dans sa boutique et en vente directe ses crottins fermiers, du plus sec au plus frais.

Mais ce n'est pas tout ! Si Virginie vend sa propre production à Druyes Les Belles Fontaines, elle y propose aussi celle d'autres producteurs locaux. Notamment les farines, les cidres et jus de pommes, les vins et miels.

Vous pouvez également la trouver sur les marchés d’Auxerre et Toucy.

Le capitaine Jean-Roch Coignet né en 1776 à Druyes-les-belles-fontaines est un fidèle soldat de Napoléon.

Le Capitaine Coignet s’est engagé à vingt-trois ans dans l’Armée et a d’abord fait la Campagne d’Italie comme simple soldat. Il est entré dans la Garde de l’Empereur en 1803. Il est à Austerlitz, Iéna et Friedland, puis passe Caporal en 1807. Il est nommé Sergent en 1809 à son retour d’Espagne. Il fait ensuite campagne en Autriche et, en 1812, il devient Lieutenant. Il prend part avec ce grade à la campagne de Russie et à la retraite, puis il est nommé Capitaine en 1813 et passe à l’Etat-Major général.

Après la première abdication, il se retire à Auxerre et rejoint à Napoléon quand celui-ci passe dans sa ville, en 1815. Il se bat à Fleurus et à Waterloo.

Il est le premier à recevoir la Légion d'Honneur et il aura fait toutes les guerres napoléoniennes sans avoir une seule blessure !

Il est renvoyé dans ses foyers le 31 Octobre 1815 où il vivra la vie difficile des demi-solde, surveillé par la Police en raison de son passé militaire et sa fidélité au souvenir de Napoléon. Il écrivit alors ses mémoires et il achèvera sa vie à Auxerre où il est enterré.

Situé dans un parc arboré au bord de l’eau, la Guinguette de la Cour Grenouille a fait peau neuve avec de nouveaux gérants et vous propose une carte variée.

Cuisses de grenouilles, andouillettes, œufs en meurette … le tout à déguster dans un cadre magnifique !

