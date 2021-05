EDF Bazacle ouvre le 25 mai 2021 à Toulouse

Marie Lubin, directrice communication d'EDF Hydro Sud-Ouest, nous guide dans cette centrale hydroélectrique toujours en activité avec 7 turbines, depuis 1888. Parcours muséographique, grande terrasse sur la Garonne, expositions temporaires, galerie photo, passe à poissons, visites guidées : 80 000 visiteurs viennent chaque année, en temps normal, à l'Espace EDF Bazacle.

11 quai Saint-Pierre, à Toulouse (31), vous pouvez voir gratuitement deux expos :

La première exposition au Pont Mécénat présente 30 dessins de presse (Tignous, Plantu, Chapatte...). « Ça chauffe pour la Planète ! » est prolongée jusqu'au 2 janvier 2022 avec Cartooning for Peace. Sept thématiques sont à découvrir autour la biodiversité, l’eau, la santé, l’agroalimentaire… L’exposition a été conçue avec le soutien de l’Ambassade de France en Andorre où elle avait été présentée en 2019 au musée de l’électricité FEDA d’Andorre-la-Vieille. Elle fait écho au livre du même titre, paru aux éditions Gallimard le 8 mars 2018 et préfacé par Yann Arthus-Bertrand. La seconde exposition inédite est à voir jusqu'au 12 septembre 2021 à la Galerie de l’œil avec 20 photographies du grand reporter Thierry Suzan. « La beauté sauvera le monde » incite chacun à se laisser surprendre par la force de vie qui émane du monde animal. Les 12 et 13 juin, le photographe Thierry Suzan sera exceptionnellement présent à l'Espace EDF Bazacle. A l’heure des bilans environnementaux et des questions existentielles, l'artiste propose résolument de montrer la part de rêve que portent en elles les beautés du monde.

Côtés Visites guidées :

- Visites guidées thématiques « Environnement & Histoire » - Découverte des poissons qui peuplent la Garonne, des anciens métiers de la Garonne ou encore de l’histoire des moulins flottants - les vendredis 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin à partir de 16h.

- Visites guidées « électriques » de la centrale - Visite et découverte de la centrale hydroélectrique - les samedis et dimanches 29 et 30 mai, 5 et 6 juin, 12 et 13 juin, 19 et 20 juin, 26 et 27 juin à partir de 16h.

Réservations par tél au 05 62 30 16 00 ou à l’accueil du Bazacle - port du masque et chaussures fermées obligatoire.