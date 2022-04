Egriselles le Bocage, un bourg et 14 hameaux au cœur du Gâtinais

La commune d’Egriselles le Bocage est située dans le Nord du département de l’Yonne, entre Sens et Courtenay. Elle dispose d'une école, d'une poste, d'un médecin, d'une pharmacie, de nombreux commerces et artisans, et d'un tissu associatif important.