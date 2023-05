Emissions spéciales : France Bleu Breizh Izel en direct du Tro Menez Are 2023 le jeudi 18 mai dès 7h00 !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Tro Menez Are

Rendez-vous le 18 juin à Plourin-lès-Morlaix pour le Tro Menez Are 2023

Le Tro Menez Are propose :

7 circuits d’environ 5km (adapté aux poussettes et joëllettes), 10km facile, 10 km moins facile, 15km, 20km, 30km et 40km

Un balisage simple (une couleur par circuit) et une carte du circuit choisi fournie au départ

Une commune d’accueil et un thème associé qui changent tous les ans

Des parcours uniques car de nombreux chemins et parcelles sont privés et prêtés seulement pour la journée

Des points de ravitaillement (eau offerte, vente de boissons chaudes ou froides et de sandwichs) sur tous les circuits

De nombreuses animations (musique, danse, théâtre, marché, visites) au bourg comme sur les sentiers

Vivez le Tro Menez Are en direct de Plourin-lès-Morlaix avec Morgan Descoings, Thomas Biet, Joan Bizien, Erell Béloni & leurs invités :

07h/09h : La Matinale avec Morgan Descoings, Thomas Biet et Joan Bizien

Avec la participation de Mélisandre Salomon (développement durable), Tangui Daniel (Responsable PR, parent d’élèves et président AEP/Kuzul), Kévin Pleyber (animation), Ewen Briant (co-président), Guy Pennec Maire de Plourin-Lès-Morlaix, Marion Laurans, Thierry Le Ster, François Bouget (habitant de Plourin-lès-morlaix et mordu de l’histoire locale et membre “Au fil du Queffleuth”), Iris Berthou (co-présidente), Yann Foury (sentiers), Loic Lahrer (élu de la commune de Plourin-lès-morlaix), Stéphanie Damas (élue de la commune de Plourin-lès-Morlaix), Sylvain Loisel ou Ernest Le Bris (Ami Cyclette), Marion Gwen (maman d’élève de CP)

12h/13h : Émission en breton "Kreizteiz Breizh" avec Erell Béloni et Joan Bizien

Gant Jules Tallec (Bar), Monna Roudault (repas bénévoles), Yannig Poulhazan (directeur Skol Diwan Kommana), Clyde + enfants (enseignant de la classe CP-> CM2), Eloise Le Guen (enseignante à Skol Diwan Kommana), Gilbert Cloarec (co-président de l'association au fil du Queffleuth)

After movie de l’édition 2022 à Huelgoat // After movie diwar-benn Tro Menez Are an Uhelgoad e 2022 :

TRO MENEZ ARE - After movie diwar-benn Tro Menez Are an Uhelgoad e 2022