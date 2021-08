En Auvergne, j'ai testé pour vous : Le quad bike au lac de la Cassière

Direction le lac de La Cassière à l’auberge entre lacs et volcans, Yann Méraki teste pour vous une rando/balade un peu particulière en QuadBike...

Takamaka

Takamaka est spécialisée dans l'organisation d'activités sportives et outdoor : parapente, canyoning, rafting, VTT, location de vélo électriques, quad bike, chiens de traineau, montgolfière....Ces nombreuses activités vous permettront de découvrir notre belle région tout en s’amusant ou en faisant du sport!

L’équipe, très sympa, vous fera passer un moment agréable avec des activités adaptées à tous et à pratiquer en famille ou entre amis, toute l'année.

Le quad bike

véhicule à 4 roues avec assistance électrique, mélange de quad, kart et VTT électrique

boucle de 11 kilomètres sur petits chemins

départ de l'auberge entre lacs et volcans au lac de la Cassière

accessible à tous

à partir 1m40 (environ 10 ans)

assisté d'un guide accompagnateur

Explications avec Tom de Takamaka et teste de Yann

Yann Méraki teste le quad bike avec Takmaka Copier

L'avis de Yann

Un peu de sport mais surtout une super balade dans la forêt, fraîcheur et ambiance air pur sont au rendez-vous au volant de cet engin vraiment sympa à manœuvrer ! On prend plaisir à piloter entre les racines, la boue, les trous, des descentes pour prendre de la vitesse, des dérapages... Sortie qui mêle balade et sport, très sympa à faire!

Infos pratiques

16 rue de la coifferie à Clermont Ferrand - 04 73 92 83 64

Pour en savoir plus, consultez le site de Takamaka Clermont

Suivez l'actu de Takamaka sur Facebook

Localisez le quad bike au lac de la Cassière sur la carte des activités d'En Auvergne, j'ai testé pour vous

Sport et balade, testez le quad bike au lac de la Cassière avec Takamaka - Yann Méraki

En Auvergne, j'ai testé pour vous, avec Yann Méraki le samedi de 10h à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne