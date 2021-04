Cultivé ou sauvage, le tilleul est un arbre à la fleur bavarde

"Redécouvrir le tilleul dans les Baronnies provençales" est une étude menée par un paysagiste et un historien du Parc naturel régional des Baronnies provençales, un botaniste du Conservatoire Botanique National Alpin et une ethnologue missionnée par le PnrBp et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Quand on parle tilleul, le territoire des Baronnies provençales s’impose rapidement, tout comme le souvenir de l’ancienne foire au tilleul de Buis-les-Baronnies. Et pourtant, cette histoire séculaire est parfois refoulée. Les crises de la production, à partir des années 1980, ont laissé des souvenirs amers et depuis, nombre de producteurs ont arrêté la cueillette. De plusieurs centaines de tonnes par an, la production de tilleul sec dépasse difficilement la quarantaine de tonnes désormais. Depuis une décennie pourtant, les prix repartent à la hausse et de nouveaux cueilleurs s’intéressent à cette production. Dans les années cinquante se sont élaborées des histoires et des savoirs. Il fallait pouvoir les resituer, afin de mieux discerner ce qui fait l’originalité de l’histoire naturelle et humaine du tilleul dans les Baronnies provençales.

l'importance du tilleul dans les Baronnies n'est pas simplement liée à sa valeur économique

Le sauvage et le cultivé

C'est la fleur qui a déterminé l'ensemble de l'arbre cultivé