100 KM - Escapade en Camargue depuis Martigues

Idée de balade depuis Martigues : vous rendre jusqu'à Aigues-Mortes. Suivez le guide : Cédric Frémi. Copier

Toutes les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont accessibles depuis Martigues. Vous pourrez même aller jusqu’à Montpellier (Hérault), Pont-Saint-Esprit (Gard), Buis-les-Baronnies (Drôme), Peyruis et Riez (Alpes-de-Haute-Provence) et Aups, Flassans-sur-Issole et Hyères (Var).

Les 100 km autour de Martigues : balade autorisée à l'intérieur du cercle - Openstreetmap

Idée de balade au départ de Martigues : la Camargue jusqu'à Aigues-Mortes

Et si nous allions jusqu’à Aigues-Mortes (Gard) en voiture depuis Martigues, à 70 km à vol d’oiseau, ça passe largement !… mais tranquille, en prenant le temps de s’arrêter, pour une fois, dans le vieux village perché de Fos-sur-Mer, car oui, il y a un village perché à Fos : l’Hauture, site médiéval perché à 32 mètres de haut qui domine les marais salants…

Au lieu de traverser la plaine de la Crau par la N668, faites donc un crochet par Port-Saint-Louis-du-Rhône jusqu’à l’embouchure du Rhône, que vous allez traverser par le Bac de Barcarin.

Vous arrivez alors à Salin-de-Giraud et serez attirés par l’architecture typique de ce coin de Camargue, marqué par l’exploration du sel dont subsiste un très beau patrimoine industriel.

Vous longez ensuite l’étang de Vaccarès : à vous la liberté avec les chevaux, taureaux et oiseaux ! c’est magnifique… !

Aigues-Mortes vous attend : les remparts du 13è siècle souhaités par Saint-Louis… Attention, les remparts sont encore fermés au public mais rien ne vous empêchera de les longer et de les apercevoir depuis l’extérieur de la cité...

Le retour jusqu’à Martigues se fera de façon plus directe en passant par Arles, soit 213 km en voiture et 3h30 aller retour sans les pauses.

De Martigues à Aigues-Mortes en passant par Salin-de-Giraud - Openstreetmap

à lire aussi Escapade dans la Plaine des Maures depuis Toulon