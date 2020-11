A l'occasion de la saison 4 du GR préféré des français, France bleu Pays d'Auvergne et la fédération française de randonnée du Puy-de-Dôme vous présentent chaque jour le parcours de l'exceptionnel GR 30 - Tour des lacs d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme.

Départ de la Bourboule...

Petite ville thermale au charme Belle Epoque, bordée sur les rives de la Dordogne. On y soigne en particulier les voies respiratoires. Cette première étape de 15 km permet de découvrir deux lacs emblématiques d’origine volcanique.

Vue sur La Bourboule © AFP - GUY Christian

Le lac de Guéry

Situé dans les Monts Dore, c'est le plus haut lac d’Auvergne à 1250m d’altitude. Entouré du massif de la banne d’Ordanche, des roches Tuilière et Sanadoire et du massif de l’Aiguiller, il offre un panorama exceptionnel. La crête allant du puy Loup à la Banne d'Ordanche (sur un axe nord-est au sud-ouest) constituait un aérodrome historique du vol à voile français. Les planeurs y étaient tirés pas un élastique.

Lac de Guéry © AFP - GUY Christian

Le lac de Servières

L'étape se termine par la découverte du lac de Servières, volcan de type Maar, un site magnifique naturel et sensible de 15 hectares.

Réécoutez l'étape du jour avec Michel Avard, président de la fédération française de randonnée du Puy de Dôme

Lac de Servières © AFP - BERNARD JAUBERT

Etape 1 : La Bourboule / Lac de Servières Copier

Prochaine étape : Lac de Servières / Montlosier.